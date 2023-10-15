品田牧場「第2套6折」！台中「王品美食城」新店接力開

王品集團近期於台中南屯商圈、文心五權西路口打造「王品美食城」，一次開設阪前和牛鐵板燒、初瓦、肉次方、品田牧場、嚮辣等5個品牌，並且陸續接力開幕。已經進入試營運狀態的「阪前和牛鐵板燒」，為慶祝開幕，將推出「阪前之夜」活動，免費贈送氣泡酒。至於同樣位於美食城內的「品田牧場」，則推出「套餐第2客6折」的開幕優惠。同時品田牧場還將開設台中最大的「台中米平方店」，同樣也推出開幕限時優惠。

「阪前和牛鐵板燒」本次開設的台中五權西路店，乃是品牌第二間分店。為慶祝新店開幕，11月8日、11月15日將舉辦「阪前之夜」。活動當晚內用消費套餐，每人即可免費招待「Caldirola Moscato氣泡酒」1杯。10月16日至11月17日期間，平日到店用餐並打卡評論，即可招待「松露清酒和牛頰」1份，價值680元。