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品田牧場「第2套6折」！台中「王品美食城」新店接力開

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
主打精緻鐵板燒的「阪前」，將於台中開設二號店。圖／王品提供
主打精緻鐵板燒的「阪前」，將於台中開設二號店。圖／王品提供

王品集團近期於台中南屯商圈、文心五權西路口打造「王品美食城」，一次開設阪前和牛鐵板燒、初瓦、肉次方、品田牧場、嚮辣等5個品牌，並且陸續接力開幕。已經進入試營運狀態的「阪前和牛鐵板燒」，為慶祝開幕，將推出「阪前之夜」活動，免費贈送氣泡酒。至於同樣位於美食城內的「品田牧場」，則推出「套餐第2客6折」的開幕優惠。同時品田牧場還將開設台中最大的「台中米平方店」，同樣也推出開幕限時優惠。

「阪前和牛鐵板燒」本次開設的台中五權西路店，乃是品牌第二間分店。為慶祝新店開幕，11月8日、11月15日將舉辦「阪前之夜」。活動當晚內用消費套餐，每人即可免費招待「Caldirola Moscato氣泡酒」1杯。10月16日至11月17日期間，平日到店用餐並打卡評論，即可招待「松露清酒和牛頰」1份，價值680元。

同樣插旗王品美食城的「品田牧場」，將於10月16日開設「台中文心五權西店」。10月16日至11月17日期間，平日到店內用並打卡，可享「套餐第2客6折」的限時優惠。同時品田牧場還將於10月23日在中科商圈開設「台中米平方店」，座位數達114席，為台中最大店。10月23日至11月30日期間，平日到店內用並拍照打卡，同樣可享「第2客套餐6折」優惠。慶祝雙店開幕，10月16日至11月30日期間，到全台「品田牧場」外帶自取，即享單筆消費88折。

位於中科商圈的「品田牧場 台中米平方店」將於10月23日正式開幕，是台中最大店。圖／王品提供
位於中科商圈的「品田牧場 台中米平方店」將於10月23日正式開幕，是台中最大店。圖／王品提供
「品田牧場」在台中連開「台中文心五權西店」、「台中米平方店」等2間分店，吃得到「進擊の巨蝦黃金豬排」等人氣料理。圖／王品提供
「品田牧場」在台中連開「台中文心五權西店」、「台中米平方店」等2間分店，吃得到「進擊の巨蝦黃金豬排」等人氣料理。圖／王品提供

牧場 套餐 美食

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