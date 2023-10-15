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台灣第一人！AKACHEN純鈦珠寶新作虛實整合科技 華盛頓特區雙橡園辦展秀文化底蘊

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
AKACHEN純鈦珠寶新作結合獨家科技虛實整合，受邀於美國華盛頓特區雙橡園辦展。圖／AKACHEN提供
AKACHEN純鈦珠寶新作結合獨家科技虛實整合，受邀於美國華盛頓特區雙橡園辦展。圖／AKACHEN提供

以純鈦珠寶聞名藝術圈的AKACHEN繼受到英國維多利亞與亞伯特博物館青睞，購藏其「木蘭」作品後，於我國駐美代表處邀請下，珠寶新作「讚頌（GLORY）」以及「橄欖石白鑽黃蜻蜓 」胸針，從即日起在美國華盛頓特區雙橡園展出至2024年。此次特別的是還結合友達光電獨步全球的FindARTs科技，展現藝術、科技深厚文化底蘊。

從30年前，AKACHEN藝術總監陳智權先生就投身研究純鈦珠寶創作，由於需要具備金工、機械工程與化學工程等跨領域專業，以及結合寶石學、美學涵養等門檻，複雜程度遠高於一般高級珠寶製作。而且陳智權逐步發展出獨步全球的突破性技術，結合精湛工藝與禪意東方美學，讓AKACHEN純鈦珠寶顯得珍稀，備受全球藝術圈的重視。除了受到維多利亞與亞伯特博物青睞並購藏之外，AKACHEN還將受邀於美國加州鮑爾斯博物館及德州休斯頓自然科學博物館舉辦個展巡迴，為純鈦藝術珠寶締造新里程碑。

AKACHEN藝術總監陳智權先生（右），今年7月赴美獲頒ILF藝術文化卓越獎，並會晤我國駐美代表蕭美琴女士。圖／AKACHEN提供
AKACHEN藝術總監陳智權先生（右），今年7月赴美獲頒ILF藝術文化卓越獎，並會晤我國駐美代表蕭美琴女士。圖／AKACHEN提供

在此之前，AKACHEN則受到我國駐美代表處力邀，把自木蘭系列延伸出的珠寶新作「讚頌（GLORY）」以及「橄欖石白鑽黃蜻蜓 」胸針，和友達光電最新開發的擬真藝屏技術，一同在美國華盛頓特區雙橡園展出至2024年。GLORY珠寶，利用純鈦、石榴石、 金綠玉、綠色藍寶石及陶瓷等多元素材，傳神展現木蘭即將綻放的姿態；橄欖石白鑽黃蜻蜓 則呈現了陳智權兒時的童年回憶，透過專利純鈦極光色彩，將純鈦金屬蛻變為具有寶石光澤的亮彩和變彩，使人驚艷不已。

我國駐美代表蕭美琴女士與友達光電擬真藝屏投射的AKACHEN橄欖石白鑽黃蜻蜓純鈦珠寶合影。圖／AKACHEN提供
我國駐美代表蕭美琴女士與友達光電擬真藝屏投射的AKACHEN橄欖石白鑽黃蜻蜓純鈦珠寶合影。圖／AKACHEN提供

不過特別的是此次展覽藉由實體展示與數位科技同步，於是友達光電擬真藝屏，藉由超高解析顯示技術，投射出AKACHEN兩件作品的細部照片，讓原作畫面投射在數位介面上都能呈現出宛如手工雕琢的紋理，讓細緻入微工藝更能躍然於觀者眼前，包含在光影變化下鈦金與寶石的切面、線條、色澤，營造最頂級靜謐的鑑賞時刻。

AKACHEN純鈦珠寶新作橄欖石白鑽黃蜻蜓，於美國華盛頓特區雙橡園展出至2024年。圖／AKACHEN提供
AKACHEN純鈦珠寶新作橄欖石白鑽黃蜻蜓，於美國華盛頓特區雙橡園展出至2024年。圖／AKACHEN提供

AKACHEN自木蘭系列延伸出的珠寶新作「讚頌（GLORY）」，於美國華盛頓特區雙橡園展出至2024年。圖／AKACHEN提供
AKACHEN自木蘭系列延伸出的珠寶新作「讚頌（GLORY）」，於美國華盛頓特區雙橡園展出至2024年。圖／AKACHEN提供

AKACHEN木蘭系列珠寶新作「讚頌（GLORY）」細部。圖／AKACHEN提供
AKACHEN木蘭系列珠寶新作「讚頌（GLORY）」細部。圖／AKACHEN提供

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