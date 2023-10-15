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台北時裝周24／oqLiq再現經典東方Outdoor機能風
曾多次登上紐約時裝周官方、倫敦時裝周的oqLiq，過往擅長將都會、戶外運動、簡約巧妙融合，並展現帶有愜意東方禪風；昨晚再度於台北時裝周期間晚間進行2024 SS大秀發表，本季主題為「擴散（diffusion）」，並搶先發表將在11月發表、與Wisdom的聯名系列。
本季設計嘗試拆解昆蟲的羽翼，並以仿生機甲風格呈現機能設計。雖然oqLiq男裝常見到相對寬鬆的輪廓，但本季女裝則透過長袖的寬窄變化與多層次裁片，展現流線與簡約的結構之美；以西裝為基礎的男裝外套融入了軍事肩章、落肩設計、斜開口袋、取代鈕扣的運動卡榫開關等多元設計，型塑出一片變形、愜意也Outdoor的男裝風景。日前開幕大秀時曾以「青。春」為主題的創作，再度帶來草稿素描線條、誇張的粉紅色章魚腳、漫畫分格畫面於服裝上，令人不盡莞爾一笑。
值得一提的是，oqLiq除了搶先發表將在11月上市與Wisdom的聯名系列，配件飾品也相當精彩，例如模特兒耳畔幾何形框的金屬絲線耳環，又像是曾經在2020上市、極少量生產的葫蘆造型植鞣皮零件包，也在本次走秀中悄悄現身。未來是否有機會再度問世？值得喜愛oqLiq的粉絲密切留意。
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