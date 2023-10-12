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竹編、石材全入衣！台北時裝周玩工藝 風格跨界超展開

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
設計師柯瑋倫和工藝家林靖格的聯手，將看似堅硬的竹節、竹片，在經過工藝家的巧手彎折、編織、交纏後，讓竹片模糊了與布料界線，也讓風格延伸開展。記者釋俊哲／攝影
設計師柯瑋倫和工藝家林靖格的聯手，將看似堅硬的竹節、竹片，在經過工藝家的巧手彎折、編織、交纏後，讓竹片模糊了與布料界線，也讓風格延伸開展。記者釋俊哲／攝影

傳統工藝與時裝時而相輔相成，透過不同領域、時間軸的交會，擦撞出令人驚豔的創意花火。台北時裝周2023 AW曾移師台南「南鯤鯓代天府」舉辦、大受好評，本季國立台灣工藝研究發展中心今晚再度媒合六組工藝師與時裝設計師帶來60套服裝作品，映射出在織品、傳統工藝間的能量流動，閃耀且光彩。

今晚大秀共秀出六組跨界創作，分別是「纖維編織（鍾瓊儀） X 8=D（張亞詰+李嘉泉）」、「竹工藝（林靖格） X ALLENKO3（柯瑋倫）」、「金工（蘇小夢） X Jamie Wei Huang（黃薇）」、「石藝（邱創用） X SHAO YEN（陳劭彥）」、「纖維藝術（康雅筑） X TANGTSUNGCHIEN（唐宗謙）」、「天然染（林潔怡） X UUIN（劉子超+劉燕純+林宏諭」。策展人盧淑芬並在展覽引言中提及，「身處不可預期世界的我們常感到疑問，但這些疑問其實包含的卻是無限的可能。現在，台灣工藝領域正透過大膽的『創作跨界』實驗著各種可能...」。

UUIN與工藝師林潔怡合作的「植物學家」系列，從法籍神父佛里與日籍植物學者早田文藏得到啟迪，透過工藝家林潔怡的「植物移染」技藝，將採集後的植物重現於蠶絲、羊毛等面料上，柔軟、飄逸、充滿童話般的故事感；設計師陳劭彥則透過石藝家邱創用先生自璞石畫延伸至立體雕塑的作品為靈感，創作出「璞（RAW）」系列作品，被切割為纖薄形體的石材並與衣物合而為一，像是拼湊成一顆具象的蘋果，玩味、但也帶有神話寓意、返璞歸真。

設計師黃薇的膠囊系列Blue Collection則運用了錫塊、金屬鍊條、羊毛和鋁線為素材，結合金工工藝家蘇小夢手工形塑的不規則錫工藝流珠，創造出流線、不規格、幾何的輪廓，尤其錫塊宛如液態金屬般成為服裝表面、袖口的一部份，展現出質材衝突的趣味性。不容錯過的還有設計師柯瑋倫和工藝家林靖格的聯手，看似堅硬的竹節、竹片，在經過工藝家的巧手彎折、編織、交纏之後，讓竹片時而成為服裝表層的繁複藝術裝置，時而突破了人體輪廓與布料的限制，甚至成為宛如披風或袈裟般的柔韌，模糊布料與竹的界線，也讓風格無限延展。

雖然大秀已於今晚結束，但六組的工藝與服裝共創，另將以「當代工藝 時尚跨界」靜態展呈現，於松山文創園區3號倉庫展出，展覽中並將同步放映歷程紀錄影片，時間為10月13日（五）至10月16日（一）為止，每天11點至晚上8點，歡迎民眾免費入內欣賞。

UUIN本季以「植物學家」為題進行創作，並結合工藝家林潔怡的植物移染技藝，柔美、浪漫，並展現設計師對植物世界的熱情與敬意。記者王聰賢／攝影
UUIN本季以「植物學家」為題進行創作，並結合工藝家林潔怡的植物移染技藝，柔美、浪漫，並展現設計師對植物世界的熱情與敬意。記者王聰賢／攝影
身為台北時裝周2024 SS會外展的跨界工藝大秀，秀後並由各級長官與策展人、工藝家、設計師，一同合影留念。記者王聰賢／攝影
身為台北時裝周2024 SS會外展的跨界工藝大秀，秀後並由各級長官與策展人、工藝家、設計師，一同合影留念。記者王聰賢／攝影
纖維藝術家康雅筑與TANGTSUNGCHIEN的聯手，顛覆了纖維與面料的組合可能，並強調設計的不喧嘩，以及材料的延續、可能、開放。記者王聰賢／攝影
纖維藝術家康雅筑與TANGTSUNGCHIEN的聯手，顛覆了纖維與面料的組合可能，並強調設計的不喧嘩，以及材料的延續、可能、開放。記者王聰賢／攝影
設計師黃薇的膠囊系列Blue Collection和金工工藝家蘇小夢合作，在服裝上以材質、輪廓，展現出衝突的趣味性。記者王聰賢／攝影
設計師黃薇的膠囊系列Blue Collection和金工工藝家蘇小夢合作，在服裝上以材質、輪廓，展現出衝突的趣味性。記者王聰賢／攝影
六組的工藝與服裝共創，將以「當代工藝 時尚跨界」靜態展呈現，並於松山文創園區3號倉庫展出、免費入內欣賞。記者釋俊哲／攝影
六組的工藝與服裝共創，將以「當代工藝 時尚跨界」靜態展呈現，並於松山文創園區3號倉庫展出、免費入內欣賞。記者釋俊哲／攝影
被切割為纖薄形體並重新組合的石材，成為T恤表面的石蘋果，也帶有神話寓意。記者釋俊哲／攝影
被切割為纖薄形體並重新組合的石材，成為T恤表面的石蘋果，也帶有神話寓意。記者釋俊哲／攝影

設計師 時裝周

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