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CITIZEN超帥「千彩之海」配色新表款曝光 黃偉晉站台詮釋直說「一定要買爆！」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
身兼歌手、演員身份的黃偉晉現身CITIZEN新腕表上市記者會，在了解製表歷程，合乎多項永續精神時，更驚呼「真的是戴好看的表，做有意義的事」。圖／CITIZEN提供
身兼歌手、演員身份的黃偉晉現身CITIZEN新腕表上市記者會，在了解製表歷程，合乎多項永續精神時，更驚呼「真的是戴好看的表，做有意義的事」。圖／CITIZEN提供

擁有多元身份的黃偉晉現身CITIZEN新款腕表上市記者會，本來就是品牌粉絲的他，在了解製表歷程，合乎多項永續精神時，更驚呼「真的是戴好看的表，做有意義的事」，呼應了年度限定新配色概念。

身兼歌手、演員身份的黃偉晉將於下周（10／20）以益智及實境節目主持人入圍者的身份踏上金鐘獎紅毯，他透露沒想過會入圍，還開玩笑說「啊！不就是洗狗而已」。此外，黃偉晉還將與「五堅情」的成員，一同在11月初於香港舉辦售票演唱會，可說是好事不斷，而且CITIZEN在推出年度限定「千彩之海」配色表款時，也找他來以品牌好友站台。黃偉晉提到某次在逛街時，就相中了CITIZEN表款，不過猶豫許久仍沒下手，但後來卻意外的成為生日禮物出現在眼前，讓他直說「真的超爽的」。而在看到CITIZEN年度新配色表款後，黃偉晉覺得除了有超帥外觀，表盤看似低調，但細節很多，「要買爆！」特別是像他這麼愛漂亮的人，必定要入手。

CITIZEN ATTESA系列光動能全球電波對時AT8188-64L腕表，鈦金屬表殼、表鍊，約55,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN ATTESA系列光動能全球電波對時AT8188-64L腕表，鈦金屬表殼、表鍊，約55,800元。圖／CITIZEN提供

幾乎每一年CITIZEN都會以熱銷款為基礎，推出搭配年度限定配色腕表。像是這季就與FUJIFILM合作，以海洋之美為靈感，推出藍綠色為主的「千彩之海」系列，並運用到xC、L、ATTESA等款式上。CITIZEN利用了獨家輯構性墨水技術，將海洋豐富又多變的面貌呈現於表盤上，讓配戴者感受到波瀾海面或是波光粼粼的情景。而且全系列都以光動能為動力，加上100％可回收材質打造表盤，以及所配置的皮帶也採用再生材料製成，同時女表上點綴的鑽石，皆為實驗室培育而成，由裡到外都帶有永續精神。

CITIZEN ATTESA系列光動能全球電波對時CB0215-18L腕表，鈦金屬表殼，搭配環保材質表帶，約35,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN ATTESA系列光動能全球電波對時CB0215-18L腕表，鈦金屬表殼，搭配環保材質表帶，約35,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN xC光動能電波9460-61L腕表，鈦金屬表殼與表鍊，4顆實驗室培育鑽石，約38,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN xC光動能電波9460-61L腕表，鈦金屬表殼與表鍊，4顆實驗室培育鑽石，約38,900元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN L系列光動能EW5591-60L腕表，精鋼表殼、表鍊，約17,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN L系列光動能EW5591-60L腕表，精鋼表殼、表鍊，約17,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN ROMASTER系列光動能BN0166-01L潛水表，精鋼表殼，搭配生物質材質橡膠表帶，約16,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN ROMASTER系列光動能BN0166-01L潛水表，精鋼表殼，搭配生物質材質橡膠表帶，約16,800元。圖／CITIZEN提供

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