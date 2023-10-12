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百萬元以內的電動車來了 納智捷n7最低只要99.9萬元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
裕隆集團首款電動車納智捷n7內裝首次亮相，納智捷董事長兼總經理左自生揭露n⁷規格與會員預購價格，最低只要99.9萬元。記者林海／攝影
裕隆集團首款電動車納智捷n7內裝首次亮相，納智捷董事長兼總經理左自生揭露n⁷規格與會員預購價格，最低只要99.9萬元。記者林海／攝影

裕隆集團首款電動車納智捷n7內裝首次亮相，揭露n⁷規格與會員預購價格，7人亮點版134.9萬元、5人亮點版129.9萬元。納智捷董事長兼總經理左自生表示，5人純粹版以成本來說要120萬元，但不惜成本，也遵守去年承諾，只要99.9萬元，突破百萬門檻，要成為最容易入手的電動休旅車。

左自生表示，邁入70周年的裕隆，從自主製造、自主研發到自主品牌，一直不遺餘力的投入，而全球電動汽車蓬勃發展，很多台灣消費者對電動車有些疑慮，包括相對較高的車價什麼時候才會比較親民，怎麼消除里程焦慮等。

左自生表示，電動車風行，也讓各大廠搶購供應鏈零組件，因此電動車價居高不下，台灣電動車高價超過400萬元，最入門的基礎車型，也要160萬元左右。

左自生表示，左自生表示，n7的續航里程達到505公里，比當初設定目標420公里高出不少，而此次n7價格的制定，等於是台灣電動車價格親民化的開始，與國產燃油版中型SUV價格幾乎一致，讓燃油車轉電動車無痛轉移，將會是台灣電動車普及化的關鍵一步。

去年納智捷發表n7時，共有2.5萬人預繳1000元成為會員，而今日起3天內，會員若再繳1萬元，就可轉成訂單，也只有會員才能享有99.9萬元的優惠價格。

納智捷副總經理李應生表示，預估會有30%的會員轉換訂單，也就是至少有7000張訂單，而以每月1000台的產能來說，半年左右的時間可以交車完畢，目前看來，5人純粹版應該占轉換率一半以上，而在優惠時間過後，5人亮點版則會成為銷售主力。

同時，納智捷也同步發表「PURE for all 純電未來藍圖」，將與YES！來電、TAIL、EVOASIS、U-POWER、iCHARGING、EVALUE及NOODOE等7家充電營運商合作，透過LuxClub APP和會員點數回饋機制的整合，全力建構新能源車充電生態圈，涵蓋多數主流充電營運商，高達80%以上的市場覆蓋面積。

納智捷也說，目標2023年底總充電槍數超過2000槍，2024年底預計超過4000槍，其中快充槍數占總數三分之一以上，讓車主不用擔心充電問題，徹底解決充電便利性的問題。

充電槍 納智捷 電動車 裕隆集團

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