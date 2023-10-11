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草嶺石壁森林療癒祭10/20登場 跟著香氣去旅行

中央社／ 記者蔡智明雲林縣11日電

2023草嶺石壁森林療癒祭將在20日登場，雲林縣文化觀光處以「跟著香氣去旅行」為主題，規劃自導式體驗步道、竹香無菜單療癒餐盒、森林療癒工作坊、風土市集等，邀民眾體驗山林秘境。

雲縣文觀處今天在古坑鄉草嶺村石壁「五元兩角」景點舉行2023草嶺石壁森林療癒祭記者會，縣長張麗善與文觀處長陳璧君邀民眾一起走進山林「森」呼吸。

陳璧君致詞表示，今年主題「跟著香氣去旅行」，規劃自導式體驗步道、竹香無菜單療癒餐盒、森林療癒工作坊、風土市集等，活動自20日至29日的星期五、六、日，共計6天，天天開箱不同的沉浸式體驗，讓與會者用全新感受體驗山林秘境。

陳璧君強調，活動備有免費接駁車、各式竹林間的療癒工作坊。去年首次舉行「草嶺石壁森林療癒祭」，打開雲林古坑草嶺石壁之美，以最不打擾森林的方式重新走入森林，獲得遊客廣大迴響與好評。

張麗善表示，921大地震後通往草嶺主要道路149甲線中斷20年，透過工務處的努力再度開通，縣府並花費新台幣6200萬元實施「石壁竹創森計畫案」，在石壁地區規劃竹林步道、興建竹構藝術景觀設施、建立解說指標。

張麗善說，縣府逐步將石壁打造為森林療癒基地及雲林觀光的新亮點，使石壁成為台灣最具有森林療癒潛力的場域之一。

文觀局說，想體會草嶺之美、參與草嶺石壁森林療癒祭的民眾，可上網站報名。

草嶺 張麗善

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