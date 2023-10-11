松露、伊比利豬、淡菜隨你挑！好歐食庫快閃餐桌登場

身為多家米其林星級餐廳食材供應商的「好歐食庫 Good Food You」，為了推廣歐洲道地食材，特別於10月13日至11月26日期間每週五、六、日的午、晚餐時段，推出「這樣吃好歐！」快閃餐桌體驗，以精選食材推出近20道料理，包含開胃菜、經典主食與搭酒小食，把食材變成更好懂的美味，吃過再買不怕踩雷。

本次活動主打菜色有慢烤100%西班牙橡子飼伊比利豬肋眼蓋、慢烤薩索雞胸佐苦橙醬、RUMMO 吸吸檸檬奶油義大利麵、美法聯盟聖米歇爾淡菜，以及樂奇雅松露炒滑蛋…等，單道價格約落在150元至480元左右。

饕客可以在媲美歐洲露天餐館的環境中，以平易近人的價格體驗頂級歐式料理搭配，由專屬料理顧問教你各式歐陸食材怎麼吃，現場訂購食材組滿2000元現折200元，每份食材組皆附贈由專業主廚設計的獨家食譜。

10月13日開幕首週贈送獨家「好吃購物袋」；10月28日則舉辦「法國生蠔派對」；10月27日至10月29日萬聖節週，只要穿著應景服飾拍照分享，即贈VICHY氣泡礦泉水。11月11日歡慶雙十一，於官方FB粉絲專頁上抽獎贈送無限暢飲券、洛克雷起司加熱組與起司盤。11月24日黑色星期五，全桌用餐滿1500元即贈苦橙果醬乙瓶。

「好歐食庫 Good Food You」由擁有 30 年歐陸食材進口經驗的東遠國際成立，每週從法國巴黎空運嚴選頂級食材來台，包括精選起司、生蠔、義大利麵、頂級油醋與各式調味料等，除門市外，也有線上電商，讓喜愛歐式料理的消費者可以直接購買食材，且價格高貴不貴，完全顛覆外界對歐洲進口食材昂貴又遙不可及的想像。

◎這樣吃好歐！快閃餐桌體驗 ．活動日期：10月13至11月26日，每週五、六、日 ．場次時段：中午（11:30 ~ 14:30，最後點餐14:00） 及晚餐 （17:30 ~ 20:00，最後點餐19:30） ．優惠活動：現場訂購食材組，滿2000元現折200元，並附贈專業主廚獨家食譜 ．門市資訊：好歐食庫｜台北市中正區汀州路二段189號 （近古亭捷運站2號出口，步行約5分鐘）