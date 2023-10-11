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「月」來越愛你 德古典高級工藝表喜賀20周年紀
一個人20歲生日值得慶祝，一個設計問世20年同樣值得回顧、慶祝與遠眺。德國高級鐘表品牌格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）於2003年推出首款PanoMaticLunar偏心月相腕表，今年喜逢20周年紀，也像月亮般低調、雅緻地留下一抹氣質印象。
Pano系列傳承了德國高級製表的血統：偏心的黃金比例。雖然表面上的指針、雙位數大日期視窗，扇形的視窗資訊眾多，但「去中心化」的偏心設計，反而讓所有元素配置如數學中的Fibonacci序列，井井有條。以新款的PanoMaticLunar玫瑰金綠色面盤表款為例，主時間面盤位於左側10點鐘方向，並以一個交疊的圓型次表盤顯示醒目的小秒針；扇形的月相顯示則位於兩點鐘方向，並可顯示精密的29又1/2月相周期，五點鐘方向則有著格拉蘇蒂原創經典的雙位數、無間隔大日曆視窗，閱讀時間，清楚、直觀、「愛」眼。
面盤下的動力是由品牌自製的Calibre 90-02自動上鍊機芯所供應，除了具備42小時動力儲存，機芯並具有雙鵝頸微調機制、藍鋼螺絲、飾有格拉蘇蒂柱狀紋的四分之三夾板：因而同時兼具了準確性與美觀。全新2023 PanoMaticLunar腕表並有墨綠、深藍、銀白、黑或灰色合計五種顏色，但也一如月亮，雖然形體、顏色不同，但始終低調地存在，提醒著世人關於美的存在。
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