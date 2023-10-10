百年日式老屋吃拉麵！「山嵐」進駐花蓮安通溫泉 美呆網友

有在百年歷史的建築物內吃過拉麵嗎？具有高度人氣的拉麵店「山嵐拉麵」，近期於花蓮的安通溫泉飯店開設最新分店。不同於一般的拉麵店，此處可以在日式榻榻米的房間內，看著日式庭園造景品嚐拉麵，帶來別具特色的情調，10月31前，還可享打卡8折優惠。

在台開業已有7年的「山嵐拉麵」，以豚骨湯頭為拉麵基底，提供有白湯（原味豚骨）、赤湯（辣味豚骨）、海湯（豚骨魚介）等不同口味選擇，還會推出特殊的限定口味，目前在台共有古亭、公館、大安、板橋等不同分店，乃是受到許多拉麵控喜愛的人氣拉麵名店。

今年9月底，山嵐拉麵進駐花蓮，於玉里鎮的安通溫泉飯店內開設新店，為飯店內帶來不同的新氣象。根據官網資料，安通溫泉飯店最早可追溯至日治時期。當時日本在此地建造一棟全檜木的日式平房作為日本警察廳的招待所，亦為當時總督行館。光復後由玉里鎮公所接收，又再轉賣民間經營，現為安通溫泉飯店，而日式平房目前為歷史建築物，可供遊客參觀。

本次全新開幕的「山嵐拉麵 安通溫泉店」，即是以93年歷史的日式建築物為主體，民眾可以在包廂式的榻榻米房間內品嚐拉麵，同時欣賞庭園造景，還有日式木造建築、拉門、魚池等諸多元素相伴，店內同樣提供有白湯、海湯、赤湯等多款拉麵，每碗250元起，每餐期各限量30碗。為慶祝新店開幕，即日起至10月31日期間，打卡消費可享8折優惠。