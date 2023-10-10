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拿坡里「炸雞買6送6」現省270！必勝客雙拼獨享盒登場
隨著2023年最後一個連假結束，上班族又得重新展開工作生活。為了幫民眾補充開工日的元氣，必勝客推出「Me Box獨饗盒」。除了吃得到雙拼比薩，還有新上市的「空氣軟歐餅皮」，加價還可升級套餐。
必勝客本次推出的「Me Box獨饗盒」，共提供「夏威夷＋海鮮」、「夏威夷＋超級總匯」、「和風章魚燒＋鐵板雙牛」等三種選擇的雙拼比薩，均是必勝客長年熱銷的口味。限定新上市的「空氣軟歐餅皮」專為個人比薩打造，口感鬆軟中帶有彈性，每份129元。加價20元即可享薯金幣副食與330ml飲料。另外還可加價升級為黃金雞軟骨、BBQ雞（1腿1翅）、金黃波浪地瓜條（小份）、黃金和風鱈魚塊（3塊）或黃金雞柳條（3條）。
至於同為連鎖速食的「拿坡里炸雞專賣店」，至11月2日期間，推出買「酷樂雞腿桶」送「滋汁腿排桶」的限時優惠，2桶原價660元，優惠價390元，一次可以享受到6隻雞腿、6隻腿排，帶來大大的滿足。
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