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走跳世界／韓國智慧旅遊 透過App玩出新樣貌

聯合報／ 記者陳睿中／韓國採訪報導
透過麗水海上纜車，能夠帶來不同的視野角度。記者陳睿中／攝影
透過麗水海上纜車，能夠帶來不同的視野角度。記者陳睿中／攝影

隨著科技不斷日新月異，讓旅遊行程出現不同變化。韓國近年積極推動「智慧旅遊城市」，透過App、互動設施，甚至是VR、AR技術，讓多個主要城市的經典景點，創造出不同面貌。

開港場的中華街，擁有中韓文化融合的特殊氛圍。記者陳睿中／攝影
開港場的中華街，擁有中韓文化融合的特殊氛圍。記者陳睿中／攝影

水原：坐XR巴士 車窗變螢幕播動畫

建於18世紀的「水原華城」乃是水原最具代表性的觀光景點，同時名列世界文化遺產。旅客可以在200多年歷史的建築群中，感受歷史的痕跡，或是重溫「大長今」等古裝韓劇的場景，甚至也有遊客專程租借韓服前來，更添沉浸感。

大量的燈光與鏡面反射，讓Arte Museum成為打卡美照的人氣地點。記者陳睿中／攝影
大量的燈光與鏡面反射，讓Arte Museum成為打卡美照的人氣地點。記者陳睿中／攝影

如今，在科技加持之下，水原設計App「Touch Suwon」，透過App，遊客可以更了解水原華城的歷史，還可以參與闖關任務、拿禮物。除此之外，水原打造XR觀光巴士「Memory of 1795」，在神秘的漆黑車體内，裝滿12片要價不菲的OLED顯示面板。當巴士行駛時，沿途會播放朝鮮正祖「乙卯園幸」的動畫，乘客可以欣賞到將士訓練、世子被關進米櫃等故事；同時也能透過可透光的面板，虛實融合車外的古城牆、宮殿建築，讓歷史變得活潑又鮮明。

民眾可以挑戰「國弓射箭」，射擊遠方目標。。記者陳睿中／攝影
民眾可以挑戰「國弓射箭」，射擊遠方目標。。記者陳睿中／攝影

針對特定時段，現場還會有真人演出的「武藝24技」表演，可以看到身著古裝的士兵們揮舞著長槍、大刀的格鬥身姿。若是技癢的玩家，還可在鍊武台參與「國弓射箭」，挑戰射箭擊中目標。不過很可惜，射箭沒有提供任何App或科技輔助，一切靠實力！

「水原華城」是最具代表性的觀光景點，也名列世界文化遺產。記者陳睿中／攝影
「水原華城」是最具代表性的觀光景點，也名列世界文化遺產。記者陳睿中／攝影

仁川：Incheon easy App輕鬆走跳

做為韓國門戶，許多遊客搭機至仁川機場後，就直奔首爾或其他城市，往往忽略仁川本身的魅力，有點可惜。1883年，仁川港開港，當時被稱為「濟物浦港」，為仁川帶來大量的外國人士、異國文化，鄰近港口的區域，則被稱為「開港場」。 如同其他國家開港的城市一樣，仁川開港場從建築風格到居民的飲食、服裝，處處都可見到外來文化的影響，甚至也留下許多「韓國第一個XXX」的紀錄。儘管已經百餘年過去，但開港場仍可見到日式風格的建築群、濟物浦俱樂部、自由公園、內洞教會等具有歷史意義的建築。

水原打造XR觀光巴士「Memory of 1795」，沿途可以欣賞歷史故事動畫。記者陳睿中／攝影
水原打造XR觀光巴士「Memory of 1795」，沿途可以欣賞歷史故事動畫。記者陳睿中／攝影

身為韓國智慧旅遊城市之一，仁川打造「Incheon easy」App，提供當地旅遊資訊、交通預約等服務內容。同時透過AR相機功能，只要將手機對準特定位置，畫面中就會出現開港時期的動畫，甚至還會有歷史人物「親自」出場，講述開港場的故事，讓往日的時光變得更立體。同時透過App，也可預約復古電動車導覽服務，快速穿梭在各個代表性景點之間，很適合追求效率的旅客。

「松月洞童話村」有著大量的卡通彩繪與造景。記者陳睿中／攝影
「松月洞童話村」有著大量的卡通彩繪與造景。記者陳睿中／攝影

因為時代背景的因素，開港場至今保留清日租界地境界台階，以及充滿中式建築、料理與文化的「中華街」，成為匯聚人潮的商店街。在鮮艷又充滿大量漢字的招牌海中，總有股熟悉又陌生的異國情調。但也因為中華文化在此發展，相傳「韓式炸醬麵」就是起源自仁川中國城的中華料理餐廳「共和春」。若喜歡吃韓式炸醬麵的遊客，到此不妨來碗炸醬麵嚐嚐。

若你以為開港場已經有各國不同文化、元素夠豐富的時候，可以再多走幾步路，前往「松月洞童話村」。為了振興地方發展，松月洞在街道、建築外牆繪製各式各樣的卡通彩繪與相關造景。從白雪公主、小美人魚等童話，一直到冰雪奇緣、蜘蛛人、哆啦A夢都看得到，風格內容已經超越國界、相當混搭，卻也帶來許多的拍照樂趣。

開港場可以見到許多國家的建築風格。記者陳睿中／攝影
開港場可以見到許多國家的建築風格。記者陳睿中／攝影

麗水：Arte Museum沉浸感官體驗

不同於水原、仁川獨特的歷史背景，位於韓國南端的「麗水」，多是因曾在2012年舉辦過世界博覽會而被台灣民眾所認識。如今在麗水世博會館內，仍設有許多值得一遊的觀光景點。喜愛拍攝打卡美照的玩家，就不能錯過其中的「Arte Museum」。

由世界知名的d’strict所主辦的Arte Museum，目前在韓國的麗水、濟州、江陵設有分館。館內共計規畫FLOWER、BEACH、MOON、GARDEN等不同的主題項目。當遊客進入Arte Museum的世界中，很快就會被大量的光影、鏡面、燈飾、動畫、音效等感官元素所籠罩，每個主題區域，亦各自有著不同的特色與奇幻感。

例如在「BEACH」的空間中，腳下是浪花陣陣襲來的沙灘，遠方則是隨著時間變化色彩、氣候的遼闊天空，讓人沉浸在如夢似幻的場景之中。另外旅客也能找尋玉兔合影、被無數的彩色燈球環繞，或是走入數以萬計的彩色花瓣之中。此外，靠近出口的「Tea Bar」所提供的飲料，同樣透過光影技術結合，讓無數的麗水市花「山茶花」在杯內、杯緣絢麗綻放，打造極致的感官享受，相當浪漫。

Arte Museum內的奇幻沙灘，背景會不斷變化景色。。記者陳睿中／攝影
Arte Museum內的奇幻沙灘，背景會不斷變化景色。。記者陳睿中／攝影

如果說Arte Museum是網美網帥的拍照天堂，那麼同樣位於麗水世博會館內的「Play Ground」就是遊戲控的樂園。此處是由Multiverse Planet所打造的無人車研究機構，同時設置有無人飛行機體驗、遙控戰車對戰、3D列印模型等不同體驗項目。讓大小朋友認識無人車輛發展之餘，還能夠親身體驗各種科技玩具。透過電腦螢幕同步顯影、以鍵盤與滑鼠控制行動的遙控戰車對戰，擬真程度彷彿真實戰場，刺激度十足。至於無人飛行機也考驗著操控者的手眼協調力，很適合小朋友挑戰。同時，館內還販售由機械手臂製作的冰淇淋，吃起來似乎多了點科技感。

「海洋」一直是麗水的重要主軸。透過麗水海上纜車，可以藉由不同角度，欣賞這座美麗的海港城市。纜車站附近的鐘浦海洋公園、李舜臣廣場，也隨著韓國智慧旅遊城市的概念導入，設置有互動式螢幕、無線充電行人椅、投影燈光等項目，靜待旅客發掘。

美網 建築

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