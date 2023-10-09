野原廣志的下酒菜！「蠟筆小新塩燒鯖魚」7-11獨賣

想要跟野原廣志來一杯嗎？SUNFRIEND MOUTH今秋推出全新產品「蠟筆小新塩燒鯖魚」，包裝可見到野原廣志暢飲啤酒的逗趣模樣，而且微波後就可直接食用，讓民眾輕鬆擁有料理配菜或是下酒小菜。

經營食品進出口超過30年的上友食品（SUNFRIEND MOUTH），代理許多食品品牌，本次推出的「蠟筆小新塩燒鯖魚」，標榜選用來自挪威的鯖魚為主角，以「大人小孩都能吃」的概念打造，經過12道直火烘烤，並使用鹽巴簡單調味，帶來鹹香滋味與紮實口感。開封後以微波、烤箱加熱就能直接使用，可以作為午餐配菜、宵夜或是下酒菜品嚐。

除此之外，「蠟筆小新塩燒鯖魚」的封面並加上野原廣志高舉酒杯的歡樂樣貌，增添品嚐時的樂趣，自即日起於7-ELEVEN 獨家販售，每包109元。