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台北首間「橋村炸雞」11月進駐101 台中、高雄也要開
台北的炸雞控久等了！來自韓國的「橋村炸雞」自8月正式登台、插旗板橋車站環球購物中心之後，預計將於11月上旬進駐「台北101」，開設在台第2間、台北市首間分店。除此之外，橋村炸雞也已經針對「高雄」、「台南」、「台中」等地進行徵才，對於喜愛橋村炸雞的台灣粉絲而言，未來勢必將有更多的選擇。
創辦於1991年的「橋村炸雞」，乃是韓國知名的連鎖炸雞品牌之一，韓國與海外門市共約1,300家。今年8月3日，全台首間橋村炸雞正式坐落板橋車站環球中心，儘管開幕當日強遇颱風假，但仍吸引上百人排隊，可見橋村炸雞的魅力。
橋村炸雞在台提供有「蜂蜜、醬香、香辣」等3種口味的炸雞，標榜透過醃漬、熟成、兩段式油炸的手法，帶來皮薄酥脆的口感。除了有2～4人套餐外，橋村炸雞在台還有7款個人套餐，另外還有韓式辣炒年糕、辣泡菜雞肉炒飯、酥炸魷魚圈等多種餐點可以選擇。
橋村炸雞登台之時，就已傳出2號店將會今年底進駐台北101的消息。近日橋村炸雞的徵才資訊中，透露出台北101店即將於11月上旬開幕，目前也已經進入人才招募的階段。除此之外，包括針對台中、台南、高雄等地，橋村炸雞也正在徵才至台北101進行外派培訓。估計未來除了大台北地區外，橋村炸雞的版圖也將持續拓展至其他城市。
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