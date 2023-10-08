快訊

薛仕凌釜山捷報！搶下男配角獎 「異能」大咖驚喜同框

亞運現場／棒球隊當閉幕式最大團 鄭宗哲興奮開直播

黑白兩道都追他…宜縣府前專員欠債2億 落網後反而「鬆一口氣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北首間「橋村炸雞」11月進駐101 台中、高雄也要開

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
橋村在台提供蜂蜜、醬香、香辣等3種口味。記者陳睿中／攝影
橋村在台提供蜂蜜、醬香、香辣等3種口味。記者陳睿中／攝影

台北的炸雞控久等了！來自韓國的「橋村炸雞」自8月正式登台、插旗板橋車站環球購物中心之後，預計將於11月上旬進駐「台北101」，開設在台第2間、台北市首間分店。除此之外，橋村炸雞也已經針對「高雄」、「台南」、「台中」等地進行徵才，對於喜愛橋村炸雞的台灣粉絲而言，未來勢必將有更多的選擇。

創辦於1991年的「橋村炸雞」，乃是韓國知名的連鎖炸雞品牌之一，韓國與海外門市共約1,300家。今年8月3日，全台首間橋村炸雞正式坐落板橋車站環球中心，儘管開幕當日強遇颱風假，但仍吸引上百人排隊，可見橋村炸雞的魅力。

橋村炸雞在台提供有「蜂蜜、醬香、香辣」等3種口味的炸雞，標榜透過醃漬、熟成、兩段式油炸的手法，帶來皮薄酥脆的口感。除了有2～4人套餐外，橋村炸雞在台還有7款個人套餐，另外還有韓式辣炒年糕、辣泡菜雞肉炒飯、酥炸魷魚圈等多種餐點可以選擇。

橋村炸雞登台之時，就已傳出2號店將會今年底進駐台北101的消息。近日橋村炸雞的徵才資訊中，透露出台北101店即將於11月上旬開幕，目前也已經進入人才招募的階段。除此之外，包括針對台中、台南、高雄等地，橋村炸雞也正在徵才至台北101進行外派培訓。估計未來除了大台北地區外，橋村炸雞的版圖也將持續拓展至其他城市。

橋村炸雞自今年8月登台，於板橋開設全台首店。記者陳睿中／攝影
橋村炸雞自今年8月登台，於板橋開設全台首店。記者陳睿中／攝影

橋村炸雞 台北101

延伸閱讀

祝後車早生貴子？國一南下高雄段突冒「飛天鏟子」 往後直噴險砸後車

炸雞桶買1送1！拿坡里炸雞店祭買一送一 「6支雞腿＋6塊腿排」現省270 限時26天要吃爆

Toyz拍到超派炸雞疑偷倒廢油？店家回應「清洗的水」留言消失了

到高雄暗息無啥代誌來佳 一圖搭捷運暢遊高雄16個夜市　

相關新聞

台北首間「橋村炸雞」11月進駐101 台中、高雄也要開

台北的炸雞控久等了！來自韓國的「橋村炸雞」自8月正式登台、插旗板橋車站環球購物中心之後，預計將於11月上旬進駐「台北10...

雙十連假 桃園機場踏響號角快閃演出與旅客同歡

雙十連假期間，桃園國際機場飄揚輕快音樂與舞蹈，一群踢踏舞者和銅管樂手，揮舞國旗在航廈大廳快閃演出，一起慶祝雙十國慶；出其...

限時2天！全聯購物節最高享8%回饋 哈根達斯每桶200元有找

雙十連假吃吃喝喝採買了沒？全聯10月9日、10月10日限時2天「全聯購物節」再推優惠，除了食品、用品、生鮮類近300個商...

夏姿陳SHIATZY CHEN 24春夏「蜃縷」新裝 再現神話幻夢

巴黎時裝周已於日前落幕，來自台灣的夏姿陳（SHIATZY CHEN）也於日前假巴黎東京宮（Palais de Tokyo...

享樂同時練臂力？LG StanbyME Go無線娛樂帶著走

LG去年推出StanbyME閨蜜機，可以在室內隨處移動使用，讓宅家一族樂當沙發馬鈴薯。今年LG再突破視聽想像，推出升級版...

隈研吾操刀！「明粵」吃得到3種粵式鍋、比臉大A5和牛

由國際知名建築師隈研吾操刀空間設計，主打頂級粵式火鍋的「明粵」，今年4月底隨著「NOKE忠泰樂生活」同步開幕，吸引許多饕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。