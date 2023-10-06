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遠東百貨協同city’super、加拿大駐台北貿易辦事處舉辦「加拿大楓紅美食之旅」！限時推300項原裝美味

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
即日起至10月17日遠東百貨協同city’super、加拿大駐台北貿易辦事處聯合舉辦「加拿大楓紅美食之旅」，遠東百貨董事總經理暨city‘super董事長徐雪芳（左4）、加拿大駐台北貿易辦事處倪傑民Jim Nickel代表（左3）、加拿大牛肉協會行銷總監高紹君（左1）、city’super營運長劉朝雄（左2）、加拿大駐台北貿易辦事處副處長康德瑞Derry McDonell（右4）、加拿大卑詩省台灣辦事處代表陳嘉雯（右3）、 Roots台灣品牌營運董事孟廣宗（右2）、遠東百貨營運長林彰豊（右1）共同揭開序幕。圖／city’super提供
即日起至10月17日遠東百貨協同city’super、加拿大駐台北貿易辦事處聯合舉辦「加拿大楓紅美食之旅」，遠東百貨董事總經理暨city‘super董事長徐雪芳（左4）、加拿大駐台北貿易辦事處倪傑民Jim Nickel代表（左3）、加拿大牛肉協會行銷總監高紹君（左1）、city’super營運長劉朝雄（左2）、加拿大駐台北貿易辦事處副處長康德瑞Derry McDonell（右4）、加拿大卑詩省台灣辦事處代表陳嘉雯（右3）、 Roots台灣品牌營運董事孟廣宗（右2）、遠東百貨營運長林彰豊（右1）共同揭開序幕。圖／city’super提供

有「楓葉之國」美譽的加拿大，9月下旬到10月中旬是楓紅滿開的最美季節，遠東百貨、city’super攜手加拿大駐台北貿易辦事處、加拿大牛肉協會、卑詩省、安大略省及加拿大休閒品牌Roots，即日起至10月17日於city’super全台8店祭出超過300項加拿大原裝美食，有高達7成為獨家販售，共同打造今年規模最大的「加拿大楓紅美食之旅」。針對雙十連假更祭出代表性美食，包括加拿大家戶必備經典楓糖漿、頂級加拿大黑牛肉品、加拿大卑詩省出產的天然有機食品，獨家新上架「Frenature蔓越莓/藍莓凍乾」、「Dan-D Pak早餐穀片系列」等，加拿大「禾寶藍Herbaland機能軟糖」亦首次開賣。

看準戶外露營風氣日盛，city’super「加拿大楓紅美食之旅」祭出頂級加拿大安格斯黑牛、加拿大生柳葉魚等頂級鮮味，活動期間假日亦在全台city’super分店舉辦加拿大牛肉試吃活動，消費滿1,000元有機會抽Roots森林露營推車、森林野餐墊、Roots酒精護手乳等多種精緻露營小物。

加拿大牛採用優質穀物精心飼育，具有絕佳風味和大理石油花紋，加拿大亦為北美唯一執行全國牛隻標識系統的國家，等於每頭牛都能溯源，成就世界認可頂級牛肉。主推加拿大黑牛沙朗牛排300g原價1,050元、特價850元；加拿大生柳葉魚250g一盒原價135元，特價109元。

被譽為「液體黃金」的楓糖漿，全球產量逾7成皆源於加拿大。推薦「The Maple Treat蜜琥珀純楓樹糖漿」250ml一瓶原價295元、特價265元；city’super獨賣加拿大百年品牌「DARE楓糖奶油夾心楓葉造型餅乾」300g一盒原價250元、特價220元。

此外，city’super獨賣加拿大優質「Bee Family 藍莓/蔓越莓/檸檬蜂蜜隨身包」一盒10g X 10包原價320元、特價305元。

city’super即日起至10月17日推出「加拿大楓紅美食之旅」，加拿大黑牛沙朗牛排300g原價1,050元、特價850元。圖／city’super提供
city’super即日起至10月17日推出「加拿大楓紅美食之旅」，加拿大黑牛沙朗牛排300g原價1,050元、特價850元。圖／city’super提供
city’super即日起至10月17日推出「加拿大楓紅美食之旅」，獨賣加拿大百年品牌「DARE楓糖奶油夾心楓葉造型餅乾」300g一盒原價250元、特價220元。圖／city’super提供
city’super即日起至10月17日推出「加拿大楓紅美食之旅」，獨賣加拿大百年品牌「DARE楓糖奶油夾心楓葉造型餅乾」300g一盒原價250元、特價220元。圖／city’super提供
city’super即日起至10月17日推出「加拿大楓紅美食之旅」，獨賣「Bee Family藍莓/蔓越莓/檸檬蜂蜜隨身包」一盒10g X 10包原價320元、特價305元。圖／city’super提供
city’super即日起至10月17日推出「加拿大楓紅美食之旅」，獨賣「Bee Family藍莓/蔓越莓/檸檬蜂蜜隨身包」一盒10g X 10包原價320元、特價305元。圖／city’super提供

加拿大 美食 露營

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