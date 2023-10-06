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雙十連假來吃冰！7-ELEVEN「思樂冰、霜淇淋、酷聖石複合店」優惠必看
雙十連假出遊、聚會，跟親朋好友一起吃冰更享受！7-ELEVEN雙十連假推出霜淇淋、思樂冰、酷聖石複合店等多重限時優惠，其中限店販售的霜淇淋10月6日至10月10日憑icash pay支付可享買1送1。
同樣為限店販售的7-ELEVEN思樂冰10月6日至10月10日推出「新楓之谷」聯名主題限量設計杯，活動期間任選口味第2杯半價（價低者為優惠品項，以五捨六入計算）。即日起至10月17日於7-ELEVEN門市購買思樂冰中杯／大杯任2杯，即贈「新楓之谷」虛寶小白單序號1組（每1組可隨機兌換2個虛寶，含消耗性道具／獨家時裝道具，限量840萬份，換完為止）；同時於「新楓之谷」活動網站累計10杯再加贈品牌限定款造型椅子虛寶，共3款（款式可指定，可累贈）。
10月6日至10月10日7-ELEVEN酷聖石複合店指定品項冰淇淋第2杯10元（不含配料、脆餅、價低者為優惠品項，以五捨六入計算；不與其他行銷活動併用；冰淇淋口味依照門市現場供應為主）。
此外，7-ELEVEN於近80間門市設置的哈燒專櫃，販售串燒及烤物共超過10款品項，10月6日至10月10日連續5天展開icash 2.0或icash Pay支付可享哈燒全品項買1送1優惠活動，連假團聚出遊，最快40秒就能品嘗現烤美味。
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