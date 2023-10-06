新店鄉親送上海菜飯！蔬食餐廳「養心沙龍」插旗裕隆城

繼推出「야채 YACHE 野菜韓式蔬食」後，養心餐飲集團再於新店誠品裕隆城推出全新品牌「養心沙龍」，以1930年代的上海作為背景，推出中西合併的蔬食餐點，並於10月6日正式開幕。為慶祝新店開幕，前3天新店居民內用就加贈「上海菜飯」；另外加價10元，就可獲得「炸糕脆方」1份。

養心餐飲集團自2013年推出「養心茶樓」，後又推出「야채 YACHE 野菜韓式蔬食」。今年推出的全新品牌「養心沙龍」，以1930年代的上海為背景，取其西方與東方文化匯流、兼容並蓄的概念，藉此延伸至料理主軸之中。空間部份，共計規劃72坪，並提供90席座位，同時藉由莫蘭迪色系、大片落地窗景，打造出摩登中帶著柔和的用餐氛圍。

相較於養心茶樓的菜單，養心沙龍的餐點添加更多中西合併的元素，約有70%為新菜色。整體區分為「相聚歡、摩登匯、憶風華、養心緻、老城食、品東方、甜沙龍」等不同類別。其中「相聚歡」即提供墨西哥香辣起司烤餅、酪梨蟹若口袋餅、肋排炸物拼盤等選擇。肋排炸物拼盤除了有烤櫛瓜、洋蔥圈等小點外，肋排是由韓式年糕搭配新豬肉塑型，模樣逼真，每份850元。

「摩登匯」則有南洋嫩蛋蟹酥、松露奶霜起司漢堡、烤串溫沙拉等品項。當中「南洋嫩蛋蟹酥」是將新海鮮蟹肉融入嫩蛋中，可搭配酥脆的麵包一同品嚐，每份420元。至於「憶風華」系列餐點，則包括老罈酸菜U、川香夫妻肺片、沙龍生煎包等品項，價格自180～460元不等。其他不同的類別中，也各自囊括金沙鮮U柳、海派朱排炒飯、1930上海菜飯、上海小籠湯包等多種餐點，甚至也有流沙熔岩可可、芝麻糊千層蛋糕等甜點。