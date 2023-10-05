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無懼颱風新光三越周年慶湧人潮 吳昕陽：首日再創新高
百貨龍頭新光三越周年慶今天第一天開跑，新任董事長吳東昇、副董事長田中豊彥與總經理吳昕陽，一起現身有「百貨風向球」稱號的台北南西店，也是三位在周年慶首度合體一起為廠商打氣。周年慶首日面對中颱小犬攪局，吳昕陽表示，「走過新冠疫情，颱風都是小事，颱風天代表遇水則發」。吳東昇笑說，「我跟總經理名字都有太陽，帶來陽光」。
首度目睹新光三越周年慶盛況的吳東昇、田中豊彥均表示「第一次看到周年慶這種大陣仗，心情相當振奮」。新光三越台北南西店一館、三館共一百多個專櫃完成改裝，就為了迎接周年慶，吳昕陽表示「有信心今年南西店首日業績會破6億、創新高。」新光三越全檔期業績則要拚206億元，較去年成長1%。
今年是新光三越台北南西店32周年慶，就算百貨零售業變化快速，吳昕陽仍堅決的說「南西店一定是百貨風向球指標，這點沒有變過。」他說，「只要南西店周年慶開紅盤，基本上百貨就會好，廠商、同業也會比較有信心，換個角度來看，廠商也會把資源集中給南西店，會起到正面效益」。
雖然近年精品崛起，但吳昕陽仍肯定「化妝品」仍是周年慶最重要的業種，做為周年慶火車頭的地位不會變，因為化妝品能吸引到的來客最多。化妝品業績在新光三越周年慶業績占比3成，比精品比重還高（年度占比仍是精品為王，達四分之一）。
新光三越首波周年慶有台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店6店開跑，因為小犬颱風，今日高雄店暫停營業、台南中山店延至下午二點營業，這兩店周年慶檔期順延一天。至於百貨店王台中中港店今日正常營業，由於台中今日風雨漸緩，中港店近中午湧進颱風假人潮，人潮至少多了2、3成。
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