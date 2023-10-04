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晶華酒店推「秋日蔬食」早餐！攜手米其林綠星共創永續

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
晶華集團旗下酒店推出的三款溫時蔬，從料理手法到選材運用都充滿秋日氣息。左起為香料烤南瓜、起司烤孢子甘藍、奶油烤栗子。圖/ 晶華酒店集團提供
晶華集團旗下酒店推出的三款溫時蔬，從料理手法到選材運用都充滿秋日氣息。左起為香料烤南瓜、起司烤孢子甘藍、奶油烤栗子。圖/ 晶華酒店集團提供

「永續餐飲」該如何展現？晶華國際酒店集團再度身體力行，攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」，即日起於台北晶華酒店、台南與太魯閣晶英酒店、晶泉丰旅，以及高雄晶英國際行館，共同打造秋意十足的早餐餐檯。小小樹食行政主廚徐兆麟(Tim Hsu)以秋日食材為主題為晶華設計的限定料理，包括秋日佛陀碗、蘋果油醋及香料烤南瓜等5款新品，搭配餐檯上選擇多樣、繽紛新鮮的在地綠意時蔬，伴隨時序，勾勒出令人期待的食欲之秋。

此次推出台北晶華酒店的「秋日佛陀碗」，是以香料拌炒的溫熱薑黃飯為基底，鋪上裹著楓糖烘烤的台灣66號紅地瓜，以及經過炙燒後外酥內軟的哈魯米起司，搭配方舟生技產銷履歷番茄與小黃瓜、綜合野菇等小農時蔬，食用前再畫龍點睛的淋上特製沙嗲醬。三款爐烤時蔬有香料烤南瓜、奶油燉秋栗與起司烤孢子甘藍，佐以充滿秋天氣息、以日本蘋果醋為基底，調入百里香、楓糖、橄欖油及多款辛香料而成的蘋果油醋，精緻、美味又有飽足感。

「秋日佛陀碗」到了台南晶英酒店，也展現出在地的新風貌。碗內除了有溫熱的香料薑黃飯，考慮到食物里程數，直接就地向小農取材，包含梅漬白河蓮藕與香煎水嫩櫛瓜，爐烤食蔬部分提供奶油烤官田菱角和起司烤關廟綠竹筍，橫跨大台南季節食材，吃得出滿滿府城秋日風情。

太魯閣晶英酒店在「衛斯理自助餐廳」早餐時段，持續推廣多款有機與在地蔬食，包含花蓮壽豐東昇南瓜、栗子南瓜、紅橡木萵苣等小農契作的溫蔬果沙拉與產自花蓮的青苦瓜與洛神花。並將「秋日佛陀碗」的部分食材替換成秀林鄉西寶國小有機番茄、秀林鄉紅寶石紅藜麥、原民小農野菜、富里鄉台農57號黃金地瓜以及光復鄉馬太鞍部落紫米、富里鄉富麗米等在地選項，更具風味特色。

晶華國際酒店集團旗下參與「永續餐桌」計畫的第四間飯店「礁溪晶泉丰旅」，位於北台灣知名的溫泉鄉，也因此選用大量溫泉蔬果入饌，餐檯上擺放著宜蘭壯圍栗子南瓜、溫泉筊白筍及有機溫泉空心菜等當令美味食材，及多樣豐富的當季時蔬，搭配特製的秋日蘋果油醋，整體風味又有不同。

來到位於高雄的晶英國際行館，在讓旅客難以抉擇的豐富養身晨食選項中，也新增小小樹食「秋日佛陀碗」。以香料烤南瓜、起司烤孢子甘藍與奶油烤栗子結合的溫時蔬集，以及蕈菇洋芋濃湯外，「秋日佛陀碗」特別選用了旗山溪洲絲瓜、阿蓮野蓮菜、美濃澄蜜番茄、大甲芋頭脆片、茂林(紫斑蝶保護區)有機紅藜麥、美濃香鑽米高雄147號，以及大寮高雄9號紅豆等在地特產，主廚團隊結合創新與大高屏在地的蔬食風格之作，讓人耳目一新。

晶華國際酒店集團營運長吳偉正表示，再次與「小小樹食」合作集團性的餐飲活動，是期望理念相符的兩方、積極善盡企業社會責任，對外推動並身體力行的實踐SDGs永續發展目標，創造共榮共好。期望享用美味料理的民眾，也能藉此認識永續飲食對於環境以及自身健康的好處。

晶英國際行館的養身晨食選項中，新增小小樹食秋日佛陀碗。圖/ 晶華酒店集團提供
晶英國際行館的養身晨食選項中，新增小小樹食秋日佛陀碗。圖/ 晶華酒店集團提供
晶泉丰旅小小樹食餐檯結合在地溫泉蔬果，健康繽紛又可口。圖/ 晶華酒店集團提供
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太魯閣晶英酒店攜手在地農場，共同縮短食物里程達成環境友善目標。圖/ 晶華酒店集團提供
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台南晶英鐵板燒副主廚向白河蓮藕小農收購當令食材，並加入此次菜單。圖/ 晶華酒店集團提供
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台北晶華栢麗廳餐檯換秋裝，攜手小小樹食打造秋日限定新菜。圖/ 晶華酒店集團提供
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晶英酒店 南瓜 食材

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