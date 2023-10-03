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獨／開業14年！逢甲「古早味蛋餅」停業　網不捨：太突然

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「古早味蛋餅」以現點現作的蛋餅為招牌。圖／擷取自古早味蛋餅粉絲頁
「古早味蛋餅」以現點現作的蛋餅為招牌。圖／擷取自古早味蛋餅粉絲頁

愛吃蛋餅的民眾，未來恐怕將少一間蛋餅吃了！位於台中大連北街的人氣蛋餅「古早味蛋餅」，於10月3日晚間在官方粉絲團宣佈暫停營業。隨著消息出爐，許多粉絲感到相當詫異，留言表示「為什麼這麼突然」、「你們是我吃過最好吃的蛋餅」

2009年於逢甲大學商圈起家的「古早味蛋餅」，主打新鮮麵糊製作的手工蛋餅，有著懷舊的古早味，並且提供起司、肉鬆、火腿、培根等多種口味，甚至還有泡菜、杏鮑菇、皮蛋九層塔等特殊口味的蛋餅。由於份量足、滋味好，因此是許多台中人的口袋名單，也陪伴許多逢甲學子成長，攤車前常可見到長長的排隊人龍。儘管今年5月起將搬遷至大連北街經營，仍具有一定的人氣。

儘管獲得許多粉絲青睞，但是「古早味蛋餅」在今日晚間宣佈「暫停營業」，貼文中並表示「謝謝喜愛蛋餅的大家」。許多粉絲得知訊息後，也感到不捨，表示「謝謝妳帶給我們這十幾年來的愛」、「太難過了」、「蛤？！不能接受」、「不可以」

「古早味蛋餅」自2009年於逢甲大學商圈起家，如今搬遷至大連北街。圖／讀者提供
「古早味蛋餅」自2009年於逢甲大學商圈起家，如今搬遷至大連北街。圖／讀者提供

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