獨／開業14年！逢甲「古早味蛋餅」停業　網不捨：太突然

愛吃蛋餅的民眾，未來恐怕將少一間蛋餅吃了！位於台中大連北街的人氣蛋餅「古早味蛋餅」，於10月3日晚間在官方粉絲團宣佈暫停營業。隨著消息出爐，許多粉絲感到相當詫異，留言表示「為什麼這麼突然」、「你們是我吃過最好吃的蛋餅」

2009年於逢甲大學商圈起家的「古早味蛋餅」，主打新鮮麵糊製作的手工蛋餅，有著懷舊的古早味，並且提供起司、肉鬆、火腿、培根等多種口味，甚至還有泡菜、杏鮑菇、皮蛋九層塔等特殊口味的蛋餅。由於份量足、滋味好，因此是許多台中人的口袋名單，也陪伴許多逢甲學子成長，攤車前常可見到長長的排隊人龍。儘管今年5月起將搬遷至大連北街經營，仍具有一定的人氣。