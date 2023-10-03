螢光包巧搭小白鞋 Kendall Jenner潮玩機場鬧一波

「大鬧機場」聽起來總給人不大妙的印象，但如果是玩鬧而不是胡鬧，那就更配得上旅行的隨性、玩樂與放鬆聯想，像是近期美國超模Kendall Jenner便和美國人氣饒舌歌手Bad Bunny一同「大鬧機場」，讓人不禁好奇：到底機場有什麼好玩的？

只見Kendall Jenner與Bad Bunny時而戴著墨鏡與耳機展現不羈姿態，時而兩人成雙入對，戴起墨鏡宛如遮蔽狗仔眼光，又或著兩人坐在多個硬殼行李箱上大玩行李推推樂，追逐、放鬆的姿態，讓人好像轉頭馬上搜尋訂房網站，開啟下一趟旅行的玩樂計畫。原來這是Kendall Jenner和Bad Bunny為古馳（GUCCI）的「Gucci Valigeria」旅行世界系列拍攝全新形象廣告，在品牌新任創意總監Sabato De Sarno擔任創意導遊下，由攝影師Anthony Seklaoui掌鏡；不同尺寸的GG Supreme旅行袋、雙肩後背包、硬殼行李箱，又或是拉桿行李箱，滿足了旅行中不同容量與機能的收納，同時成為旅行遊興的歡樂催化劑。

值得一提的是，除了各式行李箱之外，Kendall Jenner的造型單品同樣值得留意，例如本季新推出的壓印有GG Logo的螢光手提旅行包、GG緹花但內側印有綠紅綠Web尼龍、螢光提把的手提包，都帶來旅行之外的超強亮點，而Kendall Jenner身上的GG金屬扣頭皮帶，以及腳上的綠紅綠鞋舌小白鞋，更為一身黑的造型營造細節亮點。