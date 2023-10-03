全家便利商店攜泓德能源　打造孤島電網推首間「能源韌性實驗店」

加速邁向2050淨零碳排目標，能源轉型、生活轉型已成趨勢。全家便利商店響應政府政策，攜手國內指標性能源上市公司—泓德能源，於「全家」台南平豐店建置孤島電力系統，打造全台唯一的「能源韌性實驗便利商店」，運用太陽能綠電自發自用、儲能系統、電動車充電樁「光儲充整合系統」，彈性調節未來用電方式並達減碳效果，除穩定供電、停電時可維持基本營運至少3小時，更可在離峰與尖峰電價間切換運用不同能源，估每月可節省1成電費、降低近500公斤的碳排放量。

全家便利商店副營運長王智正指出，台南平豐店為「全家」首間能源韌性實驗店，不僅嘗試成為零售通路能源轉型示範店，亦扮演社區環境教育基地的功能，除了屋頂型太陽能板外，特別於店門口設置車棚型太陽能板，讓消費者出入店鋪就能看見綠電的生活應用；店內座位區更建置大型「能源戰情牆」，於面板即時呈現太陽能發電量與儲能系統存電、用電的實際運用狀態。

● 「全家」35周年能源轉型 打造光儲充能源韌性實驗店

「全家」除透過各項永續服務協助民眾生活轉型，今年適逢35周年慶，更希望以能源韌性實驗店中的各項設備測試，做為能源轉型第一步，邁向低碳化與科技化的電力應用。

「全家」設備工程部部長楊豐瑞表示，台南平豐店的孤島電網主要由儲能系統與太陽能板組成，太陽能光電自發自用，產出的綠電使用量占全店用電量約6%，儲能系統則整合大型儲能電池與智慧管理系統，一方面可彈性調控能源配置、撙節費用，在離峰電價時用於儲存電力，尖峰電價時則釋出電力使用，推估單店每月能節省1成電費。

汽車充電樁設置目前規畫最高可供應120kW充電功率，提供CCS1及CCS2兩種規格，可符合目前於台灣電動車市場90%以上電動汽車充電需求。系統建置保留未來擴充成為雙向充電樁的可能。

●三大能源政策 年底前完成單店碳中和驗證

台灣邁入減碳元年，「全家」以「節能、創能、儲能」三大短中長期策略對應，短期內將持續推動店內節能設備，包含能源管理系統已導入全台9成以上店舖，更換設備以提高能源效率，更針對加盟店長設計「節電地圖」，宣導從日常養成好習慣。

以台南平豐店為例，透過IoT能源管理系統監控店舖整體用電量，當用電接近滿載時，即主動降載空調與燈具，避免不必要的電力耗費。台南平豐店亦同步進行單店溫室氣體盤查，預計年底前將完成碳中和驗證，可望成為全台第一間碳中和便利商店。

在中長期能源規畫方面，會持續測試導入太陽能光電自發自用、綠電採購、儲能系統建構孤島電網，穩定店內能源供應，維持營業不中斷。「全家」預計年底前於500間測試店導入限定時段的綠電採購，年採購量約300萬度。

●超商永續生活圈一站式體驗

「全家」今年以「便利永續你也+1」做為ESG主軸，積極推動各種永續循環服務。「全家」台南平豐店集結全台4,100店內最受歡迎的永續循環服務，包含ECOCO宜可可循環經濟智慧回收機、台塑生醫洗衣精智慧補充站、循環杯免費借用服務，讓消費者體驗綠色生活與簡單便利的最大交集。能源韌性實驗店亦呼應聯合國永續發展目標SDG12責任消費及生產、SDG7可負擔的潔淨能源與SDG13氣候行動。