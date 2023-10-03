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甜甜圈10顆299！Mister Donut「萬聖節甜點」限時登場
隨著萬聖節即將到來，Mister Donut自即日起推出6款應景的甜點，包括南瓜巧貝、藍莓優格幽靈等不同品項，模樣恐怖又可愛。為迎接雙十連假，限時5天可享「10入甜甜圈299元」的優惠。
Mister Donut以巧貝、波堤及蛋糕圈打造6款萬聖節限定甜甜圈。「南瓜巧貝」以鬆軟巧貝沾上南瓜可可醬，內餡搭配天使鮮奶油內餡，再以可可線畫上南瓜的呆萌神情。「藍莓優格幽靈」以優格可可醬裹在巧貝上，內餡則擠滿帶有藍莓果粒的鮮奶油，變身調皮小幽靈。「可可獨眼蛋糕圈」及「草莓獨眼蛋糕圈」各別以原味蛋糕圈呈現可可風味及莓果風味，打造出兩款搞怪又可愛的獨眼小怪獸，另外還有「焦糖獨眼波堤」、「南瓜脆脆波堤」同步登場，售價45～50元。此外，另有「濃可可牛奶」、「可可伯爵鮮奶茶」兩款飲品上市。
為迎接雙十連假，10月6日至10月10日期間，任選10入甜甜圈即可享299元優惠（限39元商品），同時若持悠遊付/卡付款，再加贈「蜜糖波堤」1顆，指定飲品也可享買1送1優惠。
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