千元龍蝦免費吃！夏慕尼、THE WANG期間限定獻好康
千元龍蝦免費吃！即日起至11月30日，平日到鐵板燒龍頭「夏慕尼」用餐，出示與同行者合照，消費2客套餐，價值1,200元的波士頓龍蝦1隻。頂級牛排「THE WANG」也為顧客升級海陸大餐到月底，10月31日之前，平日午間到店任點2客和牛套餐，就款待龍蝦1隻。
「夏慕尼」大方祭出最受歡迎的「波士頓龍蝦」優惠，與參加本次活動，出示手機合照或實體照片皆可，多人同行龍蝦加倍；平日消費4客套餐，即贈波士頓龍蝦2隻，依此類推。
「夏慕尼」與南法美妝品牌「歐舒丹」推出全台首創的跨界聯名夢幻和牛套餐，以「歐舒丹」標誌性產品成分「馬鞭草」、「薰衣草」、「杏仁」等元素入菜，專屬主餐「香燻澳洲M8和牛佐馬鞭草櫻橘醬」焰燒乾燥馬鞭草、薰衣草，煙燻澳洲M8和牛，上市以來點餐率與顧客反應極佳，僅販售至10月12日，到店享用聯名套餐，還可獲得歐舒丹專屬禮品組合，數量有限，贈完為止。
頂級牛排「THE WANG」即日起到10月31日，平日午間任點「日本A5和牛肋眼」或「澳洲M8和牛牛小排」套餐2客，即款待價值1,580元的龍蝦1隻，享用專屬平日午間的奢華時光。日本A5和牛肋眼外酥內嫩，澳洲M8和牛牛小排鮮嫩多汁，龍蝦細緻鮮甜，體驗最極致的海陸滋味。
「THE WANG」期間限定、空運直送「馬祖淡菜鍋」深受饕客好評，邀請味蕾穿越到馬祖的蔚藍海岸，品味顆顆豐腴肥美的淡菜，以伊斯尼奶油、鹽、胡椒、白酒燉煮，讓人欲罷不能。此外，還可品味「THE WANG」的侍酒師專業推薦的佐餐酒款 「Chapoutier Cote du Rhone Belleruche Blanc」，來自法國最古老的產區、隆河葡萄酒的權威酒莊，優雅酸度與果香完美昇華淡菜美味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言