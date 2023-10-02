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千元龍蝦免費吃！夏慕尼、THE WANG期間限定獻好康

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
THE WANG即日起到10月31日，平日午間任點「日本A5和牛肋眼」或「澳洲M8和牛牛小排」套餐2客，即款待價值1,580元的龍蝦1隻。圖／王品集團提供。
THE WANG即日起到10月31日，平日午間任點「日本A5和牛肋眼」或「澳洲M8和牛牛小排」套餐2客，即款待價值1,580元的龍蝦1隻。圖／王品集團提供。

千元龍蝦免費吃！即日起至11月30日，平日到鐵板燒龍頭「夏慕尼」用餐，出示與同行者合照，消費2客套餐，價值1,200元的波士頓龍蝦1隻。頂級牛排「THE WANG」也為顧客升級海陸大餐到月底，10月31日之前，平日午間到店任點2客和牛套餐，就款待龍蝦1隻。

「夏慕尼」大方祭出最受歡迎的「波士頓龍蝦」優惠，與參加本次活動，出示手機合照或實體照片皆可，多人同行龍蝦加倍；平日消費4客套餐，即贈波士頓龍蝦2隻，依此類推。

「夏慕尼」與南法美妝品牌「歐舒丹」推出全台首創的跨界聯名夢幻和牛套餐，以「歐舒丹」標誌性產品成分「馬鞭草」、「薰衣草」、「杏仁」等元素入菜，專屬主餐「香燻澳洲M8和牛佐馬鞭草櫻橘醬」焰燒乾燥馬鞭草、薰衣草，煙燻澳洲M8和牛，上市以來點餐率與顧客反應極佳，僅販售至10月12日，到店享用聯名套餐，還可獲得歐舒丹專屬禮品組合，數量有限，贈完為止。

頂級牛排「THE WANG」即日起到10月31日，平日午間任點「日本A5和牛肋眼」或「澳洲M8和牛牛小排」套餐2客，即款待價值1,580元的龍蝦1隻，享用專屬平日午間的奢華時光。日本A5和牛肋眼外酥內嫩，澳洲M8和牛牛小排鮮嫩多汁，龍蝦細緻鮮甜，體驗最極致的海陸滋味。

「THE WANG」期間限定、空運直送「馬祖淡菜鍋」深受饕客好評，邀請味蕾穿越到馬祖的蔚藍海岸，品味顆顆豐腴肥美的淡菜，以伊斯尼奶油、鹽、胡椒、白酒燉煮，讓人欲罷不能。此外，還可品味「THE WANG」的侍酒師專業推薦的佐餐酒款 「Chapoutier Cote du Rhone Belleruche Blanc」，來自法國最古老的產區、隆河葡萄酒的權威酒莊，優雅酸度與果香完美昇華淡菜美味。

夏慕尼即日起至11月底，平日到店用餐，消費2客套餐，出示與同行者合照，贈價值1,200元的波士頓龍蝦1隻。圖／王品集團提供。
夏慕尼即日起至11月底，平日到店用餐，消費2客套餐，出示與同行者合照，贈價值1,200元的波士頓龍蝦1隻。圖／王品集團提供。
夏慕尼獨家聯名歐舒丹夢幻和牛套餐僅販售至10月12日。圖／王品集團提供。
夏慕尼獨家聯名歐舒丹夢幻和牛套餐僅販售至10月12日。圖／王品集團提供。
THE WANG「澳洲M8和牛牛小排」鮮嫩多汁，是人氣主餐之一。圖／王品集團提供。
THE WANG「澳洲M8和牛牛小排」鮮嫩多汁，是人氣主餐之一。圖／王品集團提供。
THE WANG期間限定「馬祖淡菜鍋」深受饕客好評，豐腴肥美的淡菜，以伊斯尼奶油、鹽、胡椒、白酒燉煮，讓人欲罷不能。圖／王品集團提供。
THE WANG期間限定「馬祖淡菜鍋」深受饕客好評，豐腴肥美的淡菜，以伊斯尼奶油、鹽、胡椒、白酒燉煮，讓人欲罷不能。圖／王品集團提供。

馬祖 套餐 澳洲

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