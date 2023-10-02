吃到飽千元有找！新北最高自助餐廳當令海鮮好chill

迎接海鮮最為肥美的秋高氣爽時節，新北最高的「50樓Cafe自助餐廳」，自10月6日至11月16日推出「海陸鮮鋒」活動，以秋天最當令肥美的天使紅蝦、梭子蟹、現流海魚等海鮮為主打，結合多道主廚特製、首度登場的特色佳餚，讓來客在高樓美景中，盡享秋日豐美盛宴。平日午餐每人899元＋10％、晚餐每人999元＋10％；週末假日午餐每人999元＋10％、晚餐每人1,099元＋10％。50樓Cafe現與多間發卡銀行合作，包含遠銀信用卡天天打8折，詳見官網或請洽詢餐廳。

「50樓Café」主廚楊能沛表示，供應生魚片、手捲、壽司的日料區一向是高人氣餐檯，這次每天會有5至6種生魚片、3種握壽司，再加碼「炸蝦花壽司」及「龍蝦沙拉手卷」，其中炸蝦花壽司是將整隻炸蝦包裹在海苔、醋飯中，點綴自製蝦卵美乃滋，香氣四溢、入口層次豐富，很有滿足感。開胃菜的冷盤料理也推陳出新，鮪魚柚子肉佐胡椒油醋、日式南蠻漬雞肉、和風橙醋海鮮沙拉、南洋柚子雞胸沙拉各有海陸滋味。

現場除冰鎮區有多款生猛海鮮可以吃到飽，蒸籠區更天天推出阿根廷天使紅蝦，個頭碩大，肉質鮮甜，外加秋天必吃的梭子蟹、三點蟹、牛蹄蟹，以及每日從北海岸現撈直送的魚種，如午仔、盤仔、黃雞、竹筴、小白鯧、銅鏡、港瓜、白北等。各式海鮮以清蒸方式呈現最新鮮的海味，也可搭配薑醋汁、泰式海鮮醬、酸辣美乃滋等，讓人吮指回味。

在中西熱食方面，更是海陸齊發。除每天現製、鮮嫩多汁的「爐烤美國牛肉」和「香料嫩雞佐柳橙莎莎」、「英式炸魚和薯條」，還有新加坡知名料理「辣炒螃蟹配小饅頭」。主廚楊能沛選用泰式辣椒膏，加入番茄醬、三花奶水平衡辣度，並與螃蟹一同燴煮至收汁，蟹肉辣中帶甜，美味醬汁用酥炸的小饅頭沾食，也很涮嘴。