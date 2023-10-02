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吃到飽千元有找！新北最高自助餐廳當令海鮮好chill

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
中西式熱食海陸齊發，有爐烤美國牛肉（12點鐘順時針方向起）、新加坡辣炒螃蟹配小饅頭、經典牧羊人派、英式炸魚和薯條、香料嫩雞佐柳橙莎莎。圖／50樓Cafe提供
中西式熱食海陸齊發，有爐烤美國牛肉（12點鐘順時針方向起）、新加坡辣炒螃蟹配小饅頭、經典牧羊人派、英式炸魚和薯條、香料嫩雞佐柳橙莎莎。圖／50樓Cafe提供

迎接海鮮最為肥美的秋高氣爽時節，新北最高的「50樓Cafe自助餐廳」，自10月6日至11月16日推出「海陸鮮鋒」活動，以秋天最當令肥美的天使紅蝦、梭子蟹、現流海魚等海鮮為主打，結合多道主廚特製、首度登場的特色佳餚，讓來客在高樓美景中，盡享秋日豐美盛宴。平日午餐每人899元＋10％、晚餐每人999元＋10％；週末假日午餐每人999元＋10％、晚餐每人1,099元＋10％。50樓Cafe現與多間發卡銀行合作，包含遠銀信用卡天天打8折，詳見官網或請洽詢餐廳。

「50樓Café」主廚楊能沛表示，供應生魚片、手捲、壽司的日料區一向是高人氣餐檯，這次每天會有5至6種生魚片、3種握壽司，再加碼「炸蝦花壽司」及「龍蝦沙拉手卷」，其中炸蝦花壽司是將整隻炸蝦包裹在海苔、醋飯中，點綴自製蝦卵美乃滋，香氣四溢、入口層次豐富，很有滿足感。開胃菜的冷盤料理也推陳出新，鮪魚柚子肉佐胡椒油醋、日式南蠻漬雞肉、和風橙醋海鮮沙拉、南洋柚子雞胸沙拉各有海陸滋味。

現場除冰鎮區有多款生猛海鮮可以吃到飽，蒸籠區更天天推出阿根廷天使紅蝦，個頭碩大，肉質鮮甜，外加秋天必吃的梭子蟹、三點蟹、牛蹄蟹，以及每日從北海岸現撈直送的魚種，如午仔、盤仔、黃雞、竹筴、小白鯧、銅鏡、港瓜、白北等。各式海鮮以清蒸方式呈現最新鮮的海味，也可搭配薑醋汁、泰式海鮮醬、酸辣美乃滋等，讓人吮指回味。

在中西熱食方面，更是海陸齊發。除每天現製、鮮嫩多汁的「爐烤美國牛肉」和「香料嫩雞佐柳橙莎莎」、「英式炸魚和薯條」，還有新加坡知名料理「辣炒螃蟹配小饅頭」。主廚楊能沛選用泰式辣椒膏，加入番茄醬、三花奶水平衡辣度，並與螃蟹一同燴煮至收汁，蟹肉辣中帶甜，美味醬汁用酥炸的小饅頭沾食，也很涮嘴。

甜點區則包括全新上架的粉紅提拉米蘇、草莓慕斯彩虹杯、白巧克力檸檬塔、柚香巧克力慕斯，外型精巧吸睛、滋味香甜美妙，其他還有琳琅滿目的焦糖泡芙、百香檸檬蛋糕、紅茶凍奶酪、巧克力櫻桃蛋糕，加上液態氮冰淇淋、Eliubis霜淇淋、哈根達斯冰淇淋多種口味選擇，讓饕客開懷大啖、欲罷不能。

開胃料理有炸蝦花壽司（右上順時針方向起）、和風橙醋海鮮沙拉、龍蝦沙拉手卷、日式南蠻漬雞肉、鮪魚柚子肉佐胡椒油醋。圖／50樓Cafe提供
開胃料理有炸蝦花壽司（右上順時針方向起）、和風橙醋海鮮沙拉、龍蝦沙拉手卷、日式南蠻漬雞肉、鮪魚柚子肉佐胡椒油醋。圖／50樓Cafe提供
蒸籠區包含天天供應的天使紅蝦，以及視到貨情形輪替供應的清蒸魚蟹，如梭子蟹（左起）、盤仔魚、牛蹄蟹和黃雞魚。圖／50樓Cafe提供
蒸籠區包含天天供應的天使紅蝦，以及視到貨情形輪替供應的清蒸魚蟹，如梭子蟹（左起）、盤仔魚、牛蹄蟹和黃雞魚。圖／50樓Cafe提供
多款甜點全新亮相，草莓慕斯彩虹杯（左起）、白巧克力檸檬塔、粉紅提拉米蘇和柚香巧克力慕斯。圖／50樓Cafe提供
多款甜點全新亮相，草莓慕斯彩虹杯（左起）、白巧克力檸檬塔、粉紅提拉米蘇和柚香巧克力慕斯。圖／50樓Cafe提供

海鮮 壽司 巧克力

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