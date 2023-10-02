男團OZONE、U:NUS隔空再較勁！比拚帥氣與人氣你會支持誰？

出自選秀節目「原子少年」的男團OZONE、U:NUS近期分別演繹了不同產品，由於受眾接近，形成了另類的同場較勁。不僅要比拚帥氣形象照，更是考驗人氣，是否有能耐讓粉絲埋單他們背書的品牌。

台灣最大授權服飾品牌CACO採用鮮豔明亮色彩，融入街頭風格設計推出「辛普森家庭」潮流系列新品。一次打包卡通中所有經典角色，包括荷馬、美枝、霸子、花枝、奶嘴一家人，利用刺繡或滿版塗鴉花裝飾於服飾上，其中的霸子大頭的趣味圖案牛仔外套，落肩寬版設計是不可或缺的造型穿搭重點。除了服飾外，CACO更將辛普森家庭元素延伸至帽子、包包等配件；並邀請了男團U:NUS成員高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐擔任風格大使，展現新世代前進的勇氣和無所畏懼態度。其次10月底時，CACO還將在信義A11百貨打造快閃店，現場佈置會還原「辛普森家庭」客廳，1：1等比例辛普森公仔現身，身為鐵粉的人絕對不能錯過。

男團OZONE於adidas Originals形象影片中就穿著Superstar鞋款展現舞力，靠著每位團員的獨特魅力吸引觀眾的注意。圖／adidas Originals提供

另外，adidas Originals著名的三葉草Logo問世周年，因此品牌除了推出Superstar、Gazelle、Samba新鞋履來紀念之外，還請了不同年齡與性別的明星、達人來演繹其精神。出身自選秀節目「原子少年」的男團OZONE於形象影片中就穿著Superstar鞋款展現舞力，靠著每位團員的獨特魅力吸引觀眾的注意，他們則認為「透過各種經歷下融合成不同的火花，這就是OZONE的原創精神」。

CACO辛普森家庭潮流系列，利用刺繡或滿版塗鴉花裝飾於服飾上。圖／CACO提供