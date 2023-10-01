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24春夏時裝周／愛馬仕漫步田野 隨性不拘的優閒

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
線條圓潤立體的Arçon包。圖／愛馬仕提供
線條圓潤立體的Arçon包。圖／愛馬仕提供

法國精品愛馬仕Hermès）於巴黎當地時間9月30日星期六發表2024春夏女裝系列，賓客坐在高聳草叢間，猶如一群群即興野餐的親友，不急不徐的閒聊著。模特兒在草層花朵間穿梭，無拘無受輕鬆休閒的感受，猶如共赴一場春日盛宴 — 搖曳的外套下擺與長褲褲腳，讓人感受到吹拂著四周的花朵和葉子的徐徐微風與大地的呼吸。

這正是愛馬仕以服裝語彙勾勒出的春日風景。與好友相聚的時刻，大家穿著著舒適、輕盈、自在的服裝，像第二層肌膚一樣感受身體的一舉一動，無論是在徘徊、旋轉還是發呆，它們的存在是為了保護而不是隱藏，是為了圍裹而不是阻礙；輕盈、自由、開放、踏實。 也因此，可以靠到皮革或針織的鏤空、挖空裸露出的背部與腰部肌膚，Y字形與讓人想起品牌名稱的H字形線條裝飾領口，沿著肩線形成輪廓，貼合身體的服裝凸顯腰部曲線，讓陽光照射在裸露的肩膀、 肩胛骨肌膚。

針織、真絲、與皮革大膽且出乎意料的搭配挑戰了既有規範和表現形式：斜肩式馬術短呢大衣搭配羅紋真絲針織迷你裙、愛馬仕紅喀什米爾羊絨和真絲外套搭配運動風的緊身衣、繡有Sacre de l'été圖案的棉質帆布洋裝、圍裙式輕薄夾克配襯水洗真絲斜紋長褲、一件外套式襯衫和一條飾有Tattersall圖案的硬挺棉質短褲、或帶有褲裝裝飾的圍裹式裙裝、藍黑色波列羅式（bolero）短袖背心，重塑了套裝的風格；大象灰色風衣，袖子解開成翻蓋狀，隨著身體律動擺盪。

布料與色調、曲線與色彩之間的對話讓人著迷。整體的輪廓方長：短版的針織上衣搭配雙層腰線的長窄裙，貼合曲線的窄裙或長或短，以舒適的包覆顯現身形，修長的直筒褲搭配舒適的平底涼鞋，寬大的短袖隨著雙手的擺動飄逸，細看，都會輪廓的服裝上都裝飾著幾何民俗風的精緻圖騰，對立面的相互作用彼此協調著。

配件部分，備受喜愛的柏金包（Birkin）與線條圓潤立體的Arçon包，成為這次春日漫遊的好伴侶，Panier d'été與小巧方正的Pochette d'été包展現一種隨性的輕鬆，像是出門前隨手擺進必備的小物，Chaîne d'ancre Punk手鐲式手環取代細小瑣碎的裝飾，也加深了這種優閒自在的氛圍。

出於對大自然的尊重，愛馬仕也承諾服裝秀中用於裝飾秀場的所有植物都將重新種植、以體現循環利用的永續精神。

不經意裸露的肌膚讓寬鬆的西裝展現休閒氣息。圖／愛馬仕提供
不經意裸露的肌膚讓寬鬆的西裝展現休閒氣息。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2024春夏女裝發表會現場，模特兒輕鬆漫步於高聳草叢間。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2024春夏女裝發表會現場，模特兒輕鬆漫步於高聳草叢間。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2024春夏女裝讓人感受到即興野餐的輕鬆休閒氣息。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2024春夏女裝讓人感受到即興野餐的輕鬆休閒氣息。圖／愛馬仕提供
大容量的柏金包成為春日漫遊的好伴侶。圖／愛馬仕提供
大容量的柏金包成為春日漫遊的好伴侶。圖／愛馬仕提供
短上衣與高腰線構成本季主要輪廓。圖／愛馬仕提供
短上衣與高腰線構成本季主要輪廓。圖／愛馬仕提供
流露夏季野餐氣息的Panier d'été是本季全新包款。圖／愛馬仕提供
流露夏季野餐氣息的Panier d'été是本季全新包款。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2024春夏女裝發表會現場，模特兒輕鬆漫步於高聳草叢間。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2024春夏女裝發表會現場，模特兒輕鬆漫步於高聳草叢間。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2024春夏女裝發表會現場，模特兒輕鬆漫步於高聳草叢間。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2024春夏女裝發表會現場，模特兒輕鬆漫步於高聳草叢間。圖／愛馬仕提供
方正的Pochette包。圖／愛馬仕提供
方正的Pochette包。圖／愛馬仕提供
繡有Sacre de l'été圖案的棉質帆布洋裝。圖／愛馬仕提供
繡有Sacre de l'été圖案的棉質帆布洋裝。圖／愛馬仕提供
Y字形的領口線條沿著肌膚形成輪廓。圖／愛馬仕提供
Y字形的領口線條沿著肌膚形成輪廓。圖／愛馬仕提供
背後的挖空讓人感受到曬到太陽的無拘束感。圖／愛馬仕提供
背後的挖空讓人感受到曬到太陽的無拘束感。圖／愛馬仕提供
胸線的線條裝飾讓人想起品牌開頭字母H。圖／愛馬仕提供
胸線的線條裝飾讓人想起品牌開頭字母H。圖／愛馬仕提供
腰部的肌膚讓人幾乎看見夏季的陽光。圖／愛馬仕提供
腰部的肌膚讓人幾乎看見夏季的陽光。圖／愛馬仕提供
各種款式的平底涼鞋是本季不可或缺的配件。圖／愛馬仕提供
各種款式的平底涼鞋是本季不可或缺的配件。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 微風 Hermès

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