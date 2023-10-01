24春夏時裝周／愛馬仕漫步田野 隨性不拘的優閒

法國精品愛馬仕（Hermès）於巴黎當地時間9月30日星期六發表2024春夏女裝系列，賓客坐在高聳草叢間，猶如一群群即興野餐的親友，不急不徐的閒聊著。模特兒在草層花朵間穿梭，無拘無受輕鬆休閒的感受，猶如共赴一場春日盛宴 — 搖曳的外套下擺與長褲褲腳，讓人感受到吹拂著四周的花朵和葉子的徐徐微風與大地的呼吸。

這正是愛馬仕以服裝語彙勾勒出的春日風景。與好友相聚的時刻，大家穿著著舒適、輕盈、自在的服裝，像第二層肌膚一樣感受身體的一舉一動，無論是在徘徊、旋轉還是發呆，它們的存在是為了保護而不是隱藏，是為了圍裹而不是阻礙；輕盈、自由、開放、踏實。 也因此，可以靠到皮革或針織的鏤空、挖空裸露出的背部與腰部肌膚，Y字形與讓人想起品牌名稱的H字形線條裝飾領口，沿著肩線形成輪廓，貼合身體的服裝凸顯腰部曲線，讓陽光照射在裸露的肩膀、 肩胛骨肌膚。

針織、真絲、與皮革大膽且出乎意料的搭配挑戰了既有規範和表現形式：斜肩式馬術短呢大衣搭配羅紋真絲針織迷你裙、愛馬仕紅喀什米爾羊絨和真絲外套搭配運動風的緊身衣、繡有Sacre de l'été圖案的棉質帆布洋裝、圍裙式輕薄夾克配襯水洗真絲斜紋長褲、一件外套式襯衫和一條飾有Tattersall圖案的硬挺棉質短褲、或帶有褲裝裝飾的圍裹式裙裝、藍黑色波列羅式（bolero）短袖背心，重塑了套裝的風格；大象灰色風衣，袖子解開成翻蓋狀，隨著身體律動擺盪。

布料與色調、曲線與色彩之間的對話讓人著迷。整體的輪廓方長：短版的針織上衣搭配雙層腰線的長窄裙，貼合曲線的窄裙或長或短，以舒適的包覆顯現身形，修長的直筒褲搭配舒適的平底涼鞋，寬大的短袖隨著雙手的擺動飄逸，細看，都會輪廓的服裝上都裝飾著幾何民俗風的精緻圖騰，對立面的相互作用彼此協調著。

配件部分，備受喜愛的柏金包（Birkin）與線條圓潤立體的Arçon包，成為這次春日漫遊的好伴侶，Panier d'été與小巧方正的Pochette d'été包展現一種隨性的輕鬆，像是出門前隨手擺進必備的小物，Chaîne d'ancre Punk手鐲式手環取代細小瑣碎的裝飾，也加深了這種優閒自在的氛圍。