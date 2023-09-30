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新店人喜迎新北最大商場「裕隆城」滿足一日生活圈

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
裕隆城攜手誠品生活、威秀影城打造新店生活圈核心。圖／記者江佩君攝影、誠品提供
裕隆城攜手誠品生活、威秀影城打造新店生活圈核心。圖／記者江佩君攝影、誠品提供

新店近日最有話題的大事件，當屬籌備多年的「YES!LIFE裕隆城」正式開幕，占地3.3萬坪的裕隆城讓新店人迎來第一座大型商場，內有1.9萬坪的誠品亞洲最大店「誠品生活新店」，還有「威秀影城」的進駐帶來共14座影廳、近2,400席還有1座IMAX 4K雷射影廳，省去在地人跨區看電影的需求，在這無論逛街購物、吃飯、買書、看電影、藝文展覽都可滿足在地人一日生活圈。

裕隆城所在土地，是裕隆集團的起家厝，裕隆在這開始實現造車的夢想，今年裕隆70周年，裕隆城的開幕，更是裕隆集團跨足零售商場的代表作，別具意義。從試營運到開幕，吸引許多在地人或外地人特別前來開箱體驗，在地人也給出好評：「在這裡幾乎可以滿足多數生活所需，省去特別進市區的時間。」

全新開幕的裕隆城，從B1至4樓是誠品生活在此打造亞洲最大旗艦店，6樓、7樓分別為威秀商場、威秀影城。5樓則是裕隆集團紡織轉型時尚生活事業，包含台元全新餐飲品牌TOK，以及Carnival嘉裕、自創品牌ZMO、TY SELECT等服飾品牌同步進駐。

誠品生活新店營業主力有三大項目，餐飲、生活風格與誠品自營品牌，呼應在地人對餐飲的高度需求，餐飲面積占比達35%至40%，大型主題餐廳有20家，逐樓都有餐飲品牌進駐，將是新店區域重要的供餐聚集地，還有CAFE!N、星巴克、虎頭山秘境咖啡NxCoffee三家咖啡品牌進駐，滿足悠閒時光。空間設計也是誠品帶來一大亮點，12米挑高巨型圓拱梯廳與4樓誠品書店引進自然光的30米天井，則是博得眾人好評的美麗設計。另有三大展演空間，提供展演、講座等藝文能量。

誠品生活新店慶祝開幕，10月10日前誠品會員全店單日消費滿5,000元送500元、指定香氛保養滿8,000元送300元、指定家電滿10,000元送1,000元電子抵用券；搭配街口、LINE PAY、悠遊付還可享最高10%加碼回饋。

威秀進駐裕隆城6、7樓，帶來不只影城，還有享受美食、遊戲和娛樂的空間。威秀商場共有15家獨立餐廳，包括藏壽司、添好運、MO-MO-PARADISE、天吉屋、勝博殿等。另有「ABC-MART」大台北南區旗艦概念店、7樓同時也引進湯姆熊滿足親子娛樂需求。

裕隆城5樓可以說是裕隆集團的主場，除了MUJI無印良品、寶雅、NET等生活大店，NITORI、綠的傢俱、FUJI按摩椅提供居家需求。另有裕隆集團紡織事業旗下嘉裕西服、自創品牌ZMO機能服飾、TY SELECT集結ARMANI系列品牌選項全面2折起，以及全新餐飲品牌「TOK盡興食光」全台首店開幕。另有Wooderful life木育森林帶來木質遊樂設施，機械大廳展演空間首回策展「裕隆70周年人車生活故事特展」，帶領參觀者跨進裕隆70年故事點滴。

新北最大商場新店裕隆城開幕，成為滿足在地生活機能的重要地標。記者江佩君／攝影
新北最大商場新店裕隆城開幕，成為滿足在地生活機能的重要地標。記者江佩君／攝影
在商場開門營業前，門外已湧入許多民眾排隊等待入場。記者江佩君／攝影
在商場開門營業前，門外已湧入許多民眾排隊等待入場。記者江佩君／攝影
誠品生活新店打造以十字軸為中心的空間設計，充滿了城市感。圖／誠品提供
誠品生活新店打造以十字軸為中心的空間設計，充滿了城市感。圖／誠品提供
由藝術家黃本蕊創作的10米高巨型兔子「太極尼尼」藝術裝置在誠品生活新店1樓迎賓。圖／誠品提供
由藝術家黃本蕊創作的10米高巨型兔子「太極尼尼」藝術裝置在誠品生活新店1樓迎賓。圖／誠品提供
位於4樓的誠品書店特別打造30米天井，導入戶外自然光。圖／誠品提供
位於4樓的誠品書店特別打造30米天井，導入戶外自然光。圖／誠品提供
誠品生活新店帶來新北最大的兒童書店。圖／誠品提供
誠品生活新店帶來新北最大的兒童書店。圖／誠品提供
裕隆城威秀影城帶來IMAX 4K雷射影廳。圖／威秀影城提供
裕隆城威秀影城帶來IMAX 4K雷射影廳。圖／威秀影城提供
誠品生活新店豐富餐飲選項，逐樓都有主題餐廳設置。圖／誠品提供
誠品生活新店豐富餐飲選項，逐樓都有主題餐廳設置。圖／誠品提供
裕隆城5樓有裕隆旗下全新餐飲品牌「TOK盡興食光」全台首店。主打新亞洲料理。圖／裕隆提供
裕隆城5樓有裕隆旗下全新餐飲品牌「TOK盡興食光」全台首店。主打新亞洲料理。圖／裕隆提供
裕隆集團紡織事業旗下嘉裕西服位於裕隆城5樓。圖／裕隆提供
裕隆集團紡織事業旗下嘉裕西服位於裕隆城5樓。圖／裕隆提供
裕隆集團紡織事業自創戶外運動機能服飾品牌「ZMO」位於裕隆城5樓。圖／裕隆提供
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品牌 誠品 威秀影城

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