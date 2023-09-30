新北群募輔導計畫再次額滿 這商品進軍日本募資平台

創意大集合，今年度「新北群眾募資輔導計畫」報名情形踴躍，目前已全數額滿。新北市經發局表示，將提供專業顧問陪伴式輔導，協助團隊將創意具現化，並上架至國內外募資平台，取得在市場上快速驗證的機會。

經發局長何怡明表示，新北群募輔導計畫今年度強調「設計力」，例如位於八里的田和豐國際有限公司提案「WOKY渾圓杯Ecozen 880ml」已於9月15日正式上架集資平台。純透外型的渾圓杯由台灣紅點設計團隊設計、監製，台灣專門生產出口食器的製造商嚴格生產製造。

並以ECOZEN®材質，打造輕盈、純透的全新飲料杯，上蓋全封水、可收彈跳吸管、容量加大、撥片可拆、可手提掛車。開賣至今已突破千人贊助，贊助金額超過130萬元，是手搖飲愛好者必備的環保產品。

由點通科技公司提案的「伊鍵通OTTalk科技照護鈴」，曾創下在台募資80萬元的好成績。以「簡單到不用教學」為設計理念，因應高齡社會居家照護需求的大幅提高，推出「簡單」、「一鍵式」的居家求救及通訊設備，最多同時連線至20支智慧型手機，讓長輩可以隨時求救、聯繫，未來更將整合5G通訊技術和各種健康指數監控與摔跌偵測功能，隨時掌握長輩狀況。

而日本是世界上人口老化速度最快的國家之一，近30％的人口年紀在65歲以上，藉由今年度新北群募輔導計畫，將協助業者進軍日本市場，掌握高齡化商機，產品已於9月22日上架至日本「CAMPFIRE」群眾募資平台。

經發局補充，今年入選群募輔導計畫的業者將於「2023台灣設計展在新北參與實體展出，包含康銀公司提案的Hurom蔬果慢磨機、台灣森下公司的情境式調光LED吸頂燈、田和豐國際公司的WOKY渾圓杯Ecozen 880ml、旭日電科技公司的多功能露營旅遊充抽真空壓縮機、海神水下事業公司的SUP立槳專用水下推進器以及手手企業社的Hands x老屋顏特色台灣周曆等6家優質業者提案產品。歡迎於設計展期間至鶯歌美術館6樓產業展區現場觀看，或上集資平台支持參展產品。