一覺到天亮的舒適好眠！2023台灣床墊品牌TOP 10　為你的睡眠品質撐腰

安放你的日常疲憊！

天天在外忙碌奔波，回到家只想舒舒服服地睡個好覺、療癒一天的疲憊嗎？這時候，一張能貼合身體曲線、有足夠支撐力的好床墊可以讓你一夜好眠，用良好的睡眠品質度過安穩夜晚，讓身體得到充分休息、精神再次充飽電！



想挑選一張適合自己的床墊該從何下手呢？強烈建議大家先認識各式材質，有服貼性佳、透氣度好的乳膠床墊；能夠吸震、記憶人體曲線的記憶床墊；富有彈性、扎實柔軟的泡棉床墊，以及支撐度和耐用度表現都很優秀的彈簧床墊，依照自己睡姿、喜好確認需求後再挑選才不會多花冤枉錢。

床墊品牌百百種，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，一起認識備受網友熱烈討論的「十大台灣床墊品牌」，陪你一覺到天亮！

image source：眠豆腐 Sleepy Tofu

No.1 眠豆腐 Sleepy Tofu

因為不想再次經歷找不到公開評價，跟銷售人員討價還價的購物體驗，於是幾個設計師、工程師、廣告人和床墊工廠第三代集結起來，把床當作科技產品開發，致力打造出專屬東方人的好床。



起家代表作「眠豆腐」床墊以可愛外觀和有趣文案在網路上打出名號，同時針對IKEA和MUJI床架推出客製床墊尺寸，還有「100 晚試睡計畫」讓大家可以在家裡盡情體驗，不滿意都可以申請退貨、全額退費！被網友稱讚「有種躺在雲上的感覺」。

image source: 眠豆腐 Sleepy Tofu

No.2 床的世界

「買好床，就到床的世界」這句耳熟能詳的廣告詞你一定不陌生！床的世界深耕台灣超過50個年頭，作為全台第一家以多品牌行銷為經營策略的品牌，將傳統製床工藝結合自動化科技生產設備，以「產客銷合一」概念提供多元服務，打造全台第一家床墊、寢具專業連鎖通路品牌。

除了提供多個品牌床墊選擇，床的世界還有「床墊健檢」、「尺寸丈量」、「睡眠諮詢」三大超貼心服務，也可以親自到門市試床，找出最適合自己的好眠夥伴！

No.3 橘家床墊

橘家床墊原為歐美品牌的代工廠，對於床墊製造有深厚了解與技術優勢，後來轉型成立自有品牌，憑藉製作超過百萬張床墊的硬實力，替你的睡眠品質撐腰！

橘家獨立筒床墊共分為5種軟硬度，讓大家能用合理價格買到符合自身需要的床墊，擺脫睡醒經常腰痠背痛的困擾，而且全床保固12個月、彈簧保固10年，買起來更安心。被不少網友稱讚「支撐性包覆性都很不錯」、「整個就是很有彈性，感覺就是躺在太空中的感覺，而且立馬就想睡著」。

image source: 橘家床墊

No.4 Mr.Living 居家先生

「好設計，不將就」是Mr.Living 居家先生的核心理念，主打能用負擔得起的價格，打造理想中的居家美學，而且商品多元讓你一站式購齊全室家具。



雖是家具品牌起家，但Mr.Living 居家先生的床墊也不馬乎，招牌減壓床墊擁有獨家專利恆溫技術，搭配散熱透氣的冰絲涼感表布，無論是怕熱易流汗、淺眠怕干擾還是肌肉緊繃難放鬆的人都很適合，連世界舉重冠軍郭婞淳都被圈粉，直呼「睡起來不悶熱，很舒服！」

No.5 覺醒家居 Awake Living

工廠轉型品牌再加一！隱身在信義區巷弄中的覺醒家居，對台灣人的睡眠需求相當有研究。人氣商品「Original 2.3 經典好眠」床墊又稱作「一坪好眠」，獨創英國鋼8環啞鈴型獨立筒彈簧，可以提供兩段式受力回饋，兼具舒適減壓、高支撐性與吸震效果，無論任何身型都能感受妥妥的安穩睡眠體驗，自在翻身也不怕吵醒枕邊人。

如果不方便到門市試躺也沒關係，覺醒家居提供150晚試睡滿意計畫，一鍵下單就能在家盡情舒適體驗！

image source: 覺醒家居 Awake Living

No.6 眠床小姐

做為台灣工廠直營的床墊品牌，眠床小姐秉持職人精神打造台灣床墊精品，志在「讓所有人能輕鬆擁有媲美國外名牌床墊舒適睡眠品質」，7款各具特色的產品滿足不同睡眠需求，守護你的夜夜好眠。



主打招牌「Morning早安床墊」擁有兩大特色，一是涼感絲柔紗表布，高分子導熱纖維有效降低體感溫度，給肌膚涼爽感受；另一則是軟硬適中的躺感，廣受消費者歡迎。另外還有5公分厚的「生吐司級蓬鬆舒柔層」，一躺就彷彿置身雲朵。

image source: 眠床小姐

No.7 晚安奈特 is night

擁有40年技術及經驗的晚安奈特堅持「100%台灣製造、全程手工製作」，在兼具舒適度與機能性的床墊上，多增添一份無可取代的手感溫度，期待陪伴顧客共度每一個美好夜晚，受到不少藝人、網紅青睞。

招牌恆溫柔彈獨立筒床墊強調是「95%的人都喜歡的軟硬度組合」，嚴選五層內材，包含緹花天絲表布、透氣記憶棉、動態2合1舒適棉、19公分高碳鋼獨立袋裝彈簧以及2公分厚的高密度基底棉，搭配出最能符合身體所需的支撐機能。

image source: 晚安奈特 is night

No.8 仙度瑞拉床墊

灰姑娘透過一雙玻璃鞋邂逅人生的美好，一張好的床墊也能讓你體驗飛上枝頭的貴族享受！工廠起家的「仙度瑞拉」希望用好床為大家舒緩疲憊的身軀，一夜好眠之後開啟嶄新的一天。



仙度瑞拉產品多樣，多達15種床墊可供選擇，除了軟硬度不同的基本需求，每張床墊都有「灌膜封邊」獨家專利技術加強床沿，穩固及耐用性有感升級，不怕一翻身就滑落摔下床，同時採用具高透氣性的水冷膠作為封邊灌模原料，解決悶熱膚觸讓透氣度Up Up。

image source: 仙度瑞拉

No.9 德瑞克名床

以德國工藝精神為標竿的德瑞克名床是大家耳熟能詳的品牌，特別針對亞洲氣候、睡眠型態亦即各式各樣的身高體型開發，讓各族群都能找到最適合的床墊。無論是追求舒適恆溫不發熱、吸震減壓不干擾，還是置身雲端般的極致軟Q躺感，通通都能滿足。

德瑞克全台從北到南超過20家門市，隨時隨地都能前往試躺，也有專人線上客服為你提供各種睡眠大小事的建議，選購床墊時更有方向，被網友稱讚「躺超過五個品牌，的確是德瑞克服務比較好」。

No.10 IMAGER-37 易眠床

以製造專業泡棉起家的IMAGER-37，品牌名稱起源自產品材質「溫度感應、塑造身形」的特性，溫感材質接觸人體體溫時，軟硬度會逐漸接近皮膚表層肌肉的柔軟度，塑造出貼合身體曲線的狀態，達到出色的支撐、減壓性，給疲憊身軀最溫柔的包覆躺感。品質也屢次榮獲台灣精品獎及SNQ生技醫療標章肯定。

除此之外，IMAGER-37床墊還添加從日本柿子萃取出的兒茶素精華，天然抗菌、除臭配方，守護大家的睡眠健康！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年9月20日至2022年9月19日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『台灣床墊品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。