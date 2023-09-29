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500盤2023／作家蔡珠兒：滋味與技術最重要

聯合報／ 記者袁世珮／台北報導
評審代表蔡珠兒。圖／500輯團隊提供
評審代表蔡珠兒。圖／500輯團隊提供

文字與廚藝一樣美妙的作家蔡珠兒第三年參與500盤，認為「食物並不是歲月靜好的小清新或現世安穩的小確幸，食物是價值系統」。

蔡珠兒笑說，每年四月是十盤菜的結算時間，像交考卷一樣，是最痛苦的時候。因為天秤座有選擇障礙。但專業吃貨會很認真筆記、拍照，甚至會去騷擾主廚，追根究底問個明白，而評審們這麼用心做功課，正是因廚師也都認真做出每一道料理。

「對我來說，滋味與技術永遠最重要」，蔡珠兒今年評審依據「傳統與新意」兩大方向，前者肯定如晶華軒「鵝掌蝦籽扣柚皮」這等自己在家很難複製的本格菜，後者則更希望肯定年輕、女性主廚。其實她一度考慮提出一份全是女主廚的名單，後來考慮實際情況，選出記憶裡有亮點的菜。

蔡珠兒指出，500盤和500輯是淨土，創建或形塑台灣的味覺與生活文化，因此評審願意以公信力和誠信為如此榮譽背書，鼓勵這些用心的主廚。

考卷 小確幸

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