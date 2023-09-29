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500盤2023／名廚江振誠：今年找最好的配角

聯合報／ 記者袁世珮／台北報導
國際名廚江振誠。圖／500輯團隊提供
國際名廚江振誠。圖／500輯團隊提供

國際名廚江振誠連續三年擔任500盤評審。他昨指出，每個評鑑最重要的是每位店家、廚師和主人都能用心料理，才會有這麼精彩的名單。

江振誠直言，一年要選出十盤菜，很難，因為有很多很棒的料理。於是自己會自訂一個子題，讓每一次提出的名單更有趣，例如第一屆選的是樸實的米飯，十盤占其五，第二屆則是一年之內平均造訪八至十次的「心頭好」，今年則以「最好的配角」為主角，因為很多餐廳除了招牌大菜，還有很多值得一去再去的料理。

江振誠很高興能提出自己心中的十大，也很期待最終的結果，看看五十位評審心儀的料理是什麼。他與同為評審的蔡珠兒、賈永婕都發現，本屆名單如日義、拉丁等混血特色是前兩屆所無，而日式燒烤也比往年凸顯，素食fine dining更是趕上國際趨勢。

江振誠說 ，「如果到了一個城市或進到一間餐廳，不知要點什麼，500盤就能提供精準的必點建議」。

江振誠 餐廳

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