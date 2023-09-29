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500盤2023／藝人賈永婕：原則是好吃想再來

聯合報／ 記者袁世珮／台北報導
評審代表賈永婕。圖／500輯團隊提供
評審代表賈永婕。圖／500輯團隊提供

藝人賈永婕從第一屆500盤開始參與，後來連續兩年當評審，她笑說：「這是愛吃鬼的功力被肯定了。」

在評審過程中，賈永婕常和先生意見相左，最後也不提出什麼理論了，「好吃，會想再回來吃」就是原則。她也深深感謝每位廚師讓台灣飲食文化更進步，讓國人不用出國，味蕾也能環遊世界。

賈永婕本身也是愛下廚的媽媽，一直以來，晚餐是家中的重要時刻，但近期兩個女兒都出國了，家中餐桌有點寂寞，日前女兒難得打電話回家，說的竟然是「想念家裡的食物與台灣的美食」。沒有被點名想念的她笑說：「這就是美食的力量與愛。」

她也笑說，曾花三天在家嘗試復刻本次十盤菜之一的昭和食堂臭豆腐，弄得一身臭，還是沒能真正成功，只好去問主廚，得知要再加一味蝦子，但真正的獨門醬料沒問到，「所以，還是去餐廳吃吧」。

美食

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