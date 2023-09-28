500盤2023／奪「最佳老饕舔盤獎」！明福：堅持做好
第三屆500盤12大特別獎得獎名單公布！除了50位評審勾勒出的台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入餐廳與廚人的創新、食材、品質與突破等各個象限頒發特別獎項。第三屆500盤特別獎包含「矚目新秀獎」、「創新概念獎」、「經典老店傳承獎」、「落地生根獎」、「台味再進化獎」、「台灣食材獎」、「經典台味獎」、「最佳融合獎」、「Uber Eats優食獎」、「inline最難訂位獎」、「將來不可限量獎」、「最佳老饕舔盤獎」等12項大獎！
特別獎中的「最佳老饕舔盤獎」，由老字號的台菜餐廳「明福台菜海產」奪下。飄香多年的明福台菜，以傳承經典的精神、新鮮的優質食材，呈現台灣傳統的手路菜；古早味的烹調方式與秘方，也總是能引領著賓客回到記憶中的懷舊時光。明福台菜海產老闆娘林麗珠就表示，能夠獲得這個獎項，是大家努力的成果。自己在明福做了四十幾年，就是要堅持做好一件事情，很多的事情都會攬在身上、食材也是自己挑選，但是自己做得很高興。林麗珠還透露「菜沒有做好，我會不舒服！」女兒Ami也表示，疫情期間沒有工作的時候，媽媽就會全身酸痛，可是去店裡工作的時候，精神就來了。對媽媽而言，這間店就是她的一切。
擔任頒獎人的瞇瞇眼共同創辦人陳憶虹也指出，自己從板橋嫁到台中之後，就少有機會品嚐到明福台菜，但是近期吃到之後，就覺得「感覺印象又回來了！」相較於西式料理，「台菜」容易獲得父母的青睞，尤其明福台菜是父親喜歡的料理，因父親前陣子過世，所以本次頒獎給明福台菜，也特別有感覺。
#500盤2023 #第三屆500盤 #The500DishesAward2023 #第一份台灣人觀點的美食評鑑
主辦單位｜500輯
合作夥伴｜Uber Eats、Uber、台北101、中國信託銀行
指定用酒｜The Glenlivet 格蘭利威
友好夥伴｜inline
協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、瞇瞇眼•全生乳波士頓派、台灣櫻花股份有限公司、究好豬、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、財團法人好食好事基金會
贊助夥伴｜浩瀚開發建設股份有限公司、豐邑建設股份有限公司
場地協力｜台北晶華酒店
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