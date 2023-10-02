廣藝劇場No.5「徽因」巡演最終站高雄、嘉義登場 8折套票熱銷中

由臺韓合創音樂劇、廣藝劇場No.5「徽因」即將在高雄、嘉義兩地進行最終巡演，想看民初經典音樂劇的觀眾，請把握最後觀賞機會。「徽因」音樂劇曾於2021年台中歌劇院、2022年國家戲劇院兩地盛大演出，口碑爆棚，特開高雄及嘉義口碑場，分別為11/4、11/5在高雄衛武營戲劇院、12/23在嘉義縣表演藝術中心演出。主辦單位特別推出四人套票，可享8折優惠（場次任選）；學生、廣藝基金會、聯合數位文創及衛武營會員則可享85折優惠，更多折扣資訊請至 OPENTIX售票頁面 查詢。

跨國合作、備受矚目的「徽因」，由廣藝基金會邀請到韓國知名劇場導演徐在亨，「與神同行─陽世篇」韓國音樂劇名作編劇的韓雅凜（A-Reum）擔任編導，並請來韋以丞執導、張芯慈擔任音樂總監暨詞曲創作，加上華麗且具實力的演員陣容，包括「LPC」一人飾演多角的音樂劇演員陳品伶、「超級星光大道」的舞王周定緯、金鐘女配角李杏、偶像男團「Energy」的蕭景鴻（阿弟）、新生代偶像劇演員鍾政均等領銜主演，演出陣容堅強。

除了主演實力滿點，本次歌隊演員也相當可期，包含「勸世三姊妹」中飾演男主角，唱跳俱佳的呂承祐、「怪胎」中飾演傑森，搏得滿堂彩的楊宗昇……等10位首屈一指的劇場演員，齊聚「徽因」，為觀眾帶來最高品質的演出。

廣藝基金會與韓國頂尖音樂劇團隊強強聯手，跨國共製「徽因」，於第15屆DIMF大邱國際音樂劇節特邀首演至今，口碑好評不斷。圖／廣藝基金會提供

「徽因」全劇透過四封書信，運用22首原創歌曲，以音樂劇形式重新詮釋林徽因與愛慕她的三個男人、好友間的故事，由五位主角共同交織出一段充滿詩、建築、藝術，愛與友情的傳奇生命故事。

廣藝基金會執行長楊忠衡指出，「徽因」一劇的背景時空宛若「浪漫的彼岸」，經過臺韓主創團隊賦予不同的解讀、詮釋，體現出攸關當代女性地位、對於未來渴求的浪漫情懷，且提煉出值得現代人們取法的本質與精神。聯合文創總經理李彥甫則強調，臺韓合創音樂劇「徽因」，實力派演員陣容及強大的製作團隊，帶給觀眾最佳的觀劇體驗。跨越時空重新演繹民國風華，不容錯過！