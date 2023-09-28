桃機炫FOOD嘉年華 加LINE享折扣

為迎接中秋、雙十連假，桃園國際機場今天起至十月十日，推出「二○二三桃園機場 炫FOOD嘉年華」活動，提供等值逾三○○萬元，共四萬份抵用券；凡加入「桃園機場Taoyuan Airport」官方LINE好友，並在機場餐廳、伴手禮商店消費，滿額現場立即享五十至一百元不等折扣。

桃園機場公司昨舉辦「二○二三桃園機場 炫FOOD嘉年華」記者會，十間餐飲業者秀出在機場秀出一日三餐的選擇，邀請旅客在桃機享受美好「食」光。

機場公司表示，疫後出國潮興起，今年截至九月廿日，桃機客運量已超過二一八○萬人次，全年可望突破三千萬人次。因應旅客需求及消費行為，近年持續加強機場餐飲及購物體驗，本次活動門檻平易近人，餐飲滿三百元折五十元，伴手禮滿八八八元折一百元。

機場公司指出，桃機近期在「國際網站行李寄存與旅遊平台」評比中，拿下「全球最好吃機場」第三名，僅次韓國仁川、美國亞特蘭大機場。國際旅遊零售產業權威Moodie Davitt Report舉辦的「二○二三機場餐飲論壇」中，桃機新開幕的C3區候機室「街口食趣」，也擊敗全球機場，奪下「最佳在地文化代表的機場餐飲」獎項。

機場公司表示，桃機每日供應五千杯咖啡，產生約一九○公斤咖啡渣，未來更將提高回收餐飲廢棄物，提升環保包材使用率，為打造低碳環保的綠色機場不遺餘力。