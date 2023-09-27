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壽司郎又變拉麵店！北海道「信玄味噌拉麵」限定上桌
繼在今年7月聯名拉麵名店「雞吉君」之後，來自日本的迴轉壽司「壽司郎」自即日起再與北海道拉麵名店「信玄」攜手，推出「信玄味噌拉麵」。同時壽司郎也以北海道的干貝、野生鮭魚卵、鮫鰈等食材，推出一系列期間限定品項，讓民眾在台灣也能享受北海道的滋味。
位於北海道的「信玄」乃是當地的人氣拉麵名店。此次壽司郎與信玄合作推出的「信玄味噌拉麵」，使用味噌湯頭為底，搭配上豬骨、蛤蜊、蔬菜熬煮，並放上豆芽、叉燒等經典配料，每份140元。
即日起至10月15日期間，壽司郎也推出「來去北海道」活動，使用多種來自北海道的食材，推出北海道產鮭魚卵、北海道產昆布漬鮫鰈、明太子北海道產北魷、北海道產貝柱2貫、北海道產秋刀魚、北海道產醬烤秋刀魚、北海道產花枝鰭、北海道牛奶玉米軍艦、山葵北海道產海螺軍艦、北海道產公魚天婦羅、北海道哈密瓜卡達拉娜等多種品項，每盤40～80元不等。
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