壽司郎又變拉麵店！北海道「信玄味噌拉麵」限定上桌

繼在今年7月聯名拉麵名店「雞吉君」之後，來自日本的迴轉壽司「壽司郎」自即日起再與北海道拉麵名店「信玄」攜手，推出「信玄味噌拉麵」。同時壽司郎也以北海道的干貝、野生鮭魚卵、鮫鰈等食材，推出一系列期間限定品項，讓民眾在台灣也能享受北海道的滋味。

位於北海道的「信玄」乃是當地的人氣拉麵名店。此次壽司郎與信玄合作推出的「信玄味噌拉麵」，使用味噌湯頭為底，搭配上豬骨、蛤蜊、蔬菜熬煮，並放上豆芽、叉燒等經典配料，每份140元。