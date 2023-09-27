愛馬仕最搶手男表H08 四彩鮮豔新色10月1日全球上市

誕生於2021年的愛馬仕（Hermès）H08腕表，由愛馬仕鐘表創意總監Philippe Delhotal設計，融合了一絲不苟的專業與高標準，將礦物質地紋理、深色調搭配亮彩點綴、簡潔的幾何線條、以及消光或閃耀的表面修飾交織出張力與流線性，設計呼應品牌的男性世界，饒富運動精神和都會魅力。如今迎來黃、綠、藍、橘四只色彩鮮豔的新表款，將於10月1日全球正式上市。

Hermès H08腕表的枕形表殼由一整塊複合材料打造而成，鍍鋁的編織玻璃纖維和板岩粉末層層組成，既輕盈又堅固。這款獨特的材料富有微妙的銀色反光， 映襯黑色陶瓷表圈和表冠，營造出明暗對比效果，同時也恰好襯托混凝土色調表盤的立體深度，表盤上精細的粒紋裝飾，點綴著夜光黑色指針和具特色的原創立體字體，強大風格的當代設計標誌， 充滿平衡及對比。