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愛馬仕最搶手男表H08 四彩鮮豔新色10月1日全球上市

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Hermès H08橘色款，23萬4,000元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08橘色款，23萬4,000元。圖／愛馬仕提供

誕生於2021年的愛馬仕Hermès）H08腕表，由愛馬仕鐘表創意總監Philippe Delhotal設計，融合了一絲不苟的專業與高標準，將礦物質地紋理、深色調搭配亮彩點綴、簡潔的幾何線條、以及消光或閃耀的表面修飾交織出張力與流線性，設計呼應品牌的男性世界，饒富運動精神和都會魅力。如今迎來黃、綠、藍、橘四只色彩鮮豔的新表款，將於10月1日全球正式上市。

Hermès H08腕表的枕形表殼由一整塊複合材料打造而成，鍍鋁的編織玻璃纖維和板岩粉末層層組成，既輕盈又堅固。這款獨特的材料富有微妙的銀色反光， 映襯黑色陶瓷表圈和表冠，營造出明暗對比效果，同時也恰好襯托混凝土色調表盤的立體深度，表盤上精細的粒紋裝飾，點綴著夜光黑色指針和具特色的原創立體字體，強大風格的當代設計標誌， 充滿平衡及對比。

彩色款的藍寶石水晶表鏡膠圈、軌道式分鐘刻度及清漆秒針皆以同樣的黃、綠、藍或橘色點綴，來突顯此表款讀取時間的清晰度。 Hermès H08腕表由愛馬仕自製H1837自動上鍊機械機芯提供動力，搭配具有立體編織紋路並與每款型號顏色相匹配的橡膠表帶，最後以黑色DLC處理的鈦金屬折疊表扣固定。

Hermès H08橘色款，23萬4,000元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08橘色款，23萬4,000元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08腕表推出四只色彩鮮豔的新款式。圖／愛馬仕提供
Hermès H08腕表推出四只色彩鮮豔的新款式。圖／愛馬仕提供
Hermès H08黃色款，23萬4,000元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08黃色款，23萬4,000元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08黃色款，23萬4,000元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08黃色款，23萬4,000元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08藍色款，23萬4,000元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08藍色款，23萬4,000元。圖／愛馬仕提供
（由左至右）Hermès H08橘色與藍色款，各23萬4,000元。圖／愛馬仕提供
（由左至右）Hermès H08橘色與藍色款，各23萬4,000元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08腕表推出四只色彩鮮豔的新款式。圖／愛馬仕提供
Hermès H08腕表推出四只色彩鮮豔的新款式。圖／愛馬仕提供
Hermès H08綠色款，23萬4,000元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08綠色款，23萬4,000元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08藍色款，23萬4,000元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08藍色款，23萬4,000元。圖／愛馬仕提供
（由左至右）Hermès H08綠色與黃色款，各23萬4,000元。圖／愛馬仕提供
（由左至右）Hermès H08綠色與黃色款，各23萬4,000元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 Hermès

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