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愛馬仕最搶手男表H08 四彩鮮豔新色10月1日全球上市
誕生於2021年的愛馬仕（Hermès）H08腕表，由愛馬仕鐘表創意總監Philippe Delhotal設計，融合了一絲不苟的專業與高標準，將礦物質地紋理、深色調搭配亮彩點綴、簡潔的幾何線條、以及消光或閃耀的表面修飾交織出張力與流線性，設計呼應品牌的男性世界，饒富運動精神和都會魅力。如今迎來黃、綠、藍、橘四只色彩鮮豔的新表款，將於10月1日全球正式上市。
Hermès H08腕表的枕形表殼由一整塊複合材料打造而成，鍍鋁的編織玻璃纖維和板岩粉末層層組成，既輕盈又堅固。這款獨特的材料富有微妙的銀色反光， 映襯黑色陶瓷表圈和表冠，營造出明暗對比效果，同時也恰好襯托混凝土色調表盤的立體深度，表盤上精細的粒紋裝飾，點綴著夜光黑色指針和具特色的原創立體字體，強大風格的當代設計標誌， 充滿平衡及對比。
彩色款的藍寶石水晶表鏡膠圈、軌道式分鐘刻度及清漆秒針皆以同樣的黃、綠、藍或橘色點綴，來突顯此表款讀取時間的清晰度。 Hermès H08腕表由愛馬仕自製H1837自動上鍊機械機芯提供動力，搭配具有立體編織紋路並與每款型號顏色相匹配的橡膠表帶，最後以黑色DLC處理的鈦金屬折疊表扣固定。
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