健康過中秋 營養師推「得舒」及 「地中海」飲食

馬上要過中秋，應景烤肉免不了，營養師推薦建議 「得舒」加上 「地中海」均衡飲食，補充大量蔬菜，讓中秋也能吃到健康又美味。

台南柳營奇美醫院今開醫療記者會，營養科組長江秋蓉表示，「得舒」（DASH,Dietary Approaches to Stop Hypertension）是一種可防治高血壓的飲食方式，即使是一般健康者也非常適合一起來執行。

而「地中海飲食」（Mediterranean diet）則是生活於地中海沿岸的國家飲食習慣，經調查發現地中海附近的居民食用這類飲食模式，心血管疾病少見，故命名為地中海飲食。研究也發現，遵循地中海飲食，可降低憂鬱與失智的風險。

她指出，得舒飲食原則是每日高量蔬果5+5、選擇適量全榖雜糧類、低脂或無脂乳製品、低脂家禽及魚類、吃堅果用好油。而地中海飲食原則是每餐五穀雜糧1至2份、蔬菜至少2份、水果1至2份、橄欖油1匙（富含單元不飽和脂肪）；每天吃乳製品2份、堅果種子類1至2份、使用天然香料調味；每周吃海鮮及豆類各至少2份、雞蛋2至4份、白肉2份；少量吃，甜食小於2份、紅肉小於2份、加工肉品小於1份。