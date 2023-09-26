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楊勇緯奪中華隊亞運第100金創造歷史 想戴同款帥表要趁早！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
柔道男神楊勇緯於2023杭州亞運，替中華隊摘下歷史上第100面金牌，締造新里程碑。圖／澄禹行銷、SEIKO提供
柔道男神楊勇緯於2023杭州亞運，替中華隊摘下歷史上第100面金牌，締造新里程碑。圖／澄禹行銷、SEIKO提供

柔道男神楊勇緯於2023杭州亞運，替中華隊摘下歷史上第100面金牌，締造新里程碑。而9月28日便是楊勇緯的生日，賽後受訪時還說「這是送給自己最好的生日禮物」。而鐘表品牌SEIKO也為這位鍍金的品牌好友，推出了Prospex SpeedTimer台灣限量款「疾速領先者」腕表，藉以呼應運動員們努力不懈的精神。

柔道男神楊勇緯走過低潮，順利在今年杭州亞運上奪金，感動不少台灣人。而他擔任品牌好友的SEIKO為了應援在賽場上奮戰的運動員，也特別推出Prospex SpeedTimer台灣限量款「疾速領先者」腕表。以沉穩深藍色表圈，代表運動員在場上的冷靜應對，並運用在不鏽鋼表鍊上；而面盤則是以漸層藍綠色調的放射狀設計，搭配玫瑰金秒針與品牌Logo字樣，致敬運動員的極致表現以及應援者們高聲呼喊的滿腔熱血。而且SEIKO期望能以這款台灣限定販售的SpeedTimer太陽能計時表款，持續為台灣運動員們加油！

重新定義自家腕表產品的Victorinox則以新幾何形狀與材質呈現I.N.O.X系列Chrono腕表。圖／Victorinox提供
重新定義自家腕表產品的Victorinox則以新幾何形狀與材質呈現I.N.O.X系列Chrono腕表。圖／Victorinox提供

而重新定義自家腕表產品的Victorinox則以新幾何形狀與材質呈現I.N.O.X系列Chrono腕表。在過去I.N.O.X.系列是Victorinox最招牌的腕表，訴求戶外實用以及強大的耐磨、耐撞等機能，而新款的Chrono腕表，則延續相同精神，但換上優化過的外型，並搭配了鋼、鈦金屬表殼和碳纖維表圈，來向著名的瑞士軍刀致敬。外觀粗獷中帶有瑞士製表的細膩，但仍保有通過ISO 1413抗震、 ISO 764防磁保護和ISO 22810防水認證，讓人不敢小覷。

Victorinox I.N.O.X系列Chrono計時腕表，精鋼表殼，約27,500元。圖／Victorinox提供
Victorinox I.N.O.X系列Chrono計時腕表，精鋼表殼，約27,500元。圖／Victorinox提供

Victorinox I.N.O.X系列Chrono計時腕表，鈦合金表殼搭配碳纖維表圈，約36,500元。圖／Victorinox提供
Victorinox I.N.O.X系列Chrono計時腕表，鈦合金表殼搭配碳纖維表圈，約36,500元。圖／Victorinox提供

Victorinox I.N.O.X系列Chrono計時腕表，碳纖維表殼與表圈，約42,500元。圖／Victorinox提供
Victorinox I.N.O.X系列Chrono計時腕表，碳纖維表殼與表圈，約42,500元。圖／Victorinox提供

Seiko Prospex SpeedTimer台灣限定款SSC925P1計時腕表，精鋼表殼、表鍊，限量500只，約24,500元。圖／SEIKO提供
Seiko Prospex SpeedTimer台灣限定款SSC925P1計時腕表，精鋼表殼、表鍊，限量500只，約24,500元。圖／SEIKO提供

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