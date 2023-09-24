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24春夏時裝周 / 李敏鎬同框EXO隊長SUHO邁向未來 凍齡真人芭比為VERSACE走秀

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
特色「nastro Gianni 」緞帶蝴蝶結點綴的Gianni Ribbon平底鞋是本季的主打鞋款，是Versace首次以平底鞋搭配時裝秀的開幕造型。圖／凡賽斯提供
特色「nastro Gianni 」緞帶蝴蝶結點綴的Gianni Ribbon平底鞋是本季的主打鞋款，是Versace首次以平底鞋搭配時裝秀的開幕造型。圖／凡賽斯提供

凡賽斯（VERSACE）與BOSS兩場男女混合時裝秀，均於米蘭時裝周當地時間9月22晚間登場，前者帶人回顧輝煌歷史，後者聚焦未來科技。BOSS全球代言人李敏鎬、與EXO隊長SUHO一同現身BOSS 2023秋冬時裝大秀，在彷彿未來都市的場景Techtopia中呈現以科技手法創作的最新時裝系列。VERSACE不僅透過經典設計的重新演繹回顧過往，還請來90年代超模克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）現身走秀，被認為是「真人芭比」的她完全看不出來已經年過半百。

由超模Gigi Hadid開場呈現的BOSS 2023秋冬時裝大秀「CorpCore」，在Marco Falcioni與設計團隊的想象引導之象，從經典的BOSS西裝剪裁出發，重新演繹辦公室服裝。沈穩的大地色調，在細節上融入更多的實穿巧思，在布料和製作過程中採用了許多有別以往的技術，例如特地以革命性紡織品HeiQ AeoniQ™纖維製作的三款外套，就是以可持續理念材質取代聚酯纖維和尼龍等石油合成物的「THE CHANGE」計劃限量系列。

VERSACE的2023春夏系列，以青春、自信和城市生活的澎湃活力為起點，結合Atelier Versace的精湛工藝、束腰結構和時髦年輕的圓肩輪廓，清新奪目、大膽富活力。洋裝正方形和三角形的輪廓剪裁取材自Atelier Versace 1995年春夏的變奏和扭結設計，柔和粉色流露品牌1960年代的活力和樂觀精神，1982年春夏的Versace Contrasto格紋圖案，結合全新的布料處理技術包括緹花有機真絲混紡公主緞、質感立體的繩結編織，以及以盡責方式採購和取得「負責任羊毛標準」認證的羊毛縐綢粗花呢等，展現全新的亮澤與垂墜度。深受歡迎的Greca Goddess和和Medusa '95包、男女皆宜的Athena托特包都有延伸新作，品牌也首次以點綴緞帶蝴蝶結的Gianni Ribbon平底鞋展開大秀，可見舒適行走的平底鞋是本季一大重點。

BOSS米蘭時裝秀男裝領帶巧思。圖／摘自品牌官方IG
BOSS米蘭時裝秀男裝領帶巧思。圖／摘自品牌官方IG
點綴Versace標誌和質感細緻的同色巴洛克緹花的Athena手提包。圖／凡賽斯提供
點綴Versace標誌和質感細緻的同色巴洛克緹花的Athena手提包。圖／凡賽斯提供
Versace 2024年春夏系列以青春、自信和城市生活的澎湃活力為起點。圖／凡賽斯提供
Versace 2024年春夏系列以青春、自信和城市生活的澎湃活力為起點。圖／凡賽斯提供
90年代的超模克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）被認為是「真人芭比」，特地復出走秀。圖／凡賽斯提供
90年代的超模克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）被認為是「真人芭比」，特地復出走秀。圖／凡賽斯提供
淡粉紅色、藍色、薄荷綠色和淡黃色組成本季充滿Versace特色的柔和粉色調。圖／凡賽斯提供
淡粉紅色、藍色、薄荷綠色和淡黃色組成本季充滿Versace特色的柔和粉色調。圖／凡賽斯提供
公主緞絲綢緹花粒紋製作的Versace Contrasto格紋圖案圓肩外套直筒裙，重新演繹誕生於1982年春夏系列經典圖案。圖／凡賽斯提供
公主緞絲綢緹花粒紋製作的Versace Contrasto格紋圖案圓肩外套直筒裙，重新演繹誕生於1982年春夏系列經典圖案。圖／凡賽斯提供
男裝推出以水洗牛仔材質製作的套裝，飾有珍珠和金屬Medusa刺繡。圖／凡賽斯提供
男裝推出以水洗牛仔材質製作的套裝，飾有珍珠和金屬Medusa刺繡。圖／凡賽斯提供
BOSS於米蘭發表即看即買的2023秋冬時裝秀。圖／摘自品牌官方IG
BOSS於米蘭發表即看即買的2023秋冬時裝秀。圖／摘自品牌官方IG
BOSS於米蘭發表即看即買的2023秋冬時裝秀。圖／摘自品牌官方IG
BOSS於米蘭發表即看即買的2023秋冬時裝秀。圖／摘自品牌官方IG
BOSS於米蘭發表即看即買的2023秋冬時裝秀。圖／摘自品牌官方IG
BOSS於米蘭發表即看即買的2023秋冬時裝秀。圖／摘自品牌官方IG
BOSS全球代言人李敏鎬、與EXO隊長SUHOB出席品牌於米蘭舉辦的2023秋冬時裝秀。圖／摘自IG
BOSS全球代言人李敏鎬、與EXO隊長SUHOB出席品牌於米蘭舉辦的2023秋冬時裝秀。圖／摘自IG
BOSS米蘭時裝秀呈現創新型面料HEIQ AEONIQ™打造的即看即買新品。圖／BOSS提供
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