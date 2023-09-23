奧黛麗赫本大廳相迎！MVSA X YellowKorner飯店變藝廊

一入大門，奧黛麗赫本以精彩的疊影燦笑相迎，按下電梯等待時刻，抬頭迎來了瑪麗蓮夢露清晰又模糊的身影。這場與謬思女神們的相遇，出現在甫奪米其林二星Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊所在的HOTEL MVSA慕舍酒店。廊道、房間也各有精采。即日起至12月20日推專案、特惠價25,000元起，包含入住天際別墅、品嘗西班牙米其林早餐，再贈YellowKorner限量珍藏Jane Birkin獨家授權攝影藝術作品禮盒套組，以及La Mer護膚套組。

隱身在台北市鬧區，卻又低調奢華的HOTEL MVSA慕舍酒店，薈萃美食、美酒、藝術與生活品味，其西班牙星級餐廳Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊，今年更摘下臺灣米其林指南二星殊榮。即日起與全球最具權威之一的法國攝影藝廊YellowKorner合作，推出「藝饗之旅」攝影藝術展覽，以寰宇世界為主題，透過攝影藝術的多元風貌，呼應酒店以繆思女神MVSA及博物館意涵、與全球國際酒莊聯名、充滿西班牙靈魂的米其林二星餐廳等特色，挑選35件國際時尚攝影作品，透過全球頂尖攝影藝術家們的奇幻鏡頭，讓世界的美麗和多樣性走進酒店。

2006年創立的YellowKorner，於2021年7月來台，也是目前台灣唯二的國際藝廊。此次以希臘神話掌管所有美好事物的繆思女神MVSA為名，從女性角度出發，包括50年代經常為女權發聲的傳奇女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）、國際巨星女神卡卡（Lady Gaga），以及踏入酒店大廳即可看到Andre Monet的（Audrey奧黛麗）畫作，使用奧黛麗赫本有關報導的舊報紙拼貼成背景，再用噴漆等多元媒材在上面畫作，精準線條刻畫出奧黛麗赫本優雅迷人的神韻。

酒店另一大特色，是住宿樓層與七大國際酒莊聯名，每日下午Wine O’clock時段，賓客可品飲世界六大國家的酒莊酩酒，每個樓層以不同國家為代表，現在除了可品嘗各樓層專屬國家的藏酒，也能欣賞當地藝術家或主題相關的作品。例如，來到智利酒莊樓層，一幅幅生動迷人的野生動物肖像攝影，艷麗的色彩令人猶如置身南美洲叢林；除了公共區域，展出作品也融入限定客房裡，讓入住時恍如出國度假。

米其林二星餐廳Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊台北，向來與西班牙本店緊密同步，餐廳也展示著與西班牙相關的藝術攝影作品，像是享譽全球藝術家Laurent Dequick的「Barcelona Parc Güell幻景巴塞隆納」，西班牙超現實天才藝術家Miguel Vallinas的「House of Card Soup紙牌屋湯」、「Summer and Beach Soup沙堡湯」等。

Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊午間饗宴套餐3,280元+10%，經典短菜單套餐2,980元+10%，晚間主廚套餐4,680元+10%。相關資訊可洽：02-2500-6770。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康