快訊

勞退新制分紅有望創新高 誰有份？誰分得多？一次看懂

搶救明揚大火多人殉職 6大退避權能成為消防員保命符？

周杰倫開早餐店？「招牌小眼睛」吸客朝聖 真相曝光網大讚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧黛麗赫本大廳相迎！MVSA X YellowKorner飯店變藝廊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊新菜「阿彼修斯鴨」。圖／慕舍酒店提供
Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊新菜「阿彼修斯鴨」。圖／慕舍酒店提供

一入大門，奧黛麗赫本以精彩的疊影燦笑相迎，按下電梯等待時刻，抬頭迎來了瑪麗蓮夢露清晰又模糊的身影。這場與謬思女神們的相遇，出現在甫奪米其林二星Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊所在的HOTEL MVSA慕舍酒店。廊道、房間也各有精采。即日起至12月20日推專案、特惠價25,000元起，包含入住天際別墅、品嘗西班牙米其林早餐，再贈YellowKorner限量珍藏Jane Birkin獨家授權攝影藝術作品禮盒套組，以及La Mer護膚套組。

隱身在台北市鬧區，卻又低調奢華的HOTEL MVSA慕舍酒店，薈萃美食、美酒、藝術與生活品味，其西班牙星級餐廳Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊，今年更摘下臺灣米其林指南二星殊榮。即日起與全球最具權威之一的法國攝影藝廊YellowKorner合作，推出「藝饗之旅」攝影藝術展覽，以寰宇世界為主題，透過攝影藝術的多元風貌，呼應酒店以繆思女神MVSA及博物館意涵、與全球國際酒莊聯名、充滿西班牙靈魂的米其林二星餐廳等特色，挑選35件國際時尚攝影作品，透過全球頂尖攝影藝術家們的奇幻鏡頭，讓世界的美麗和多樣性走進酒店。

2006年創立的YellowKorner，於2021年7月來台，也是目前台灣唯二的國際藝廊。此次以希臘神話掌管所有美好事物的繆思女神MVSA為名，從女性角度出發，包括50年代經常為女權發聲的傳奇女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）、國際巨星女神卡卡（Lady Gaga），以及踏入酒店大廳即可看到Andre Monet的（Audrey奧黛麗）畫作，使用奧黛麗赫本有關報導的舊報紙拼貼成背景，再用噴漆等多元媒材在上面畫作，精準線條刻畫出奧黛麗赫本優雅迷人的神韻。

酒店另一大特色，是住宿樓層與七大國際酒莊聯名，每日下午Wine O’clock時段，賓客可品飲世界六大國家的酒莊酩酒，每個樓層以不同國家為代表，現在除了可品嘗各樓層專屬國家的藏酒，也能欣賞當地藝術家或主題相關的作品。例如，來到智利酒莊樓層，一幅幅生動迷人的野生動物肖像攝影，艷麗的色彩令人猶如置身南美洲叢林；除了公共區域，展出作品也融入限定客房裡，讓入住時恍如出國度假。

米其林二星餐廳Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊台北，向來與西班牙本店緊密同步，餐廳也展示著與西班牙相關的藝術攝影作品，像是享譽全球藝術家Laurent Dequick的「Barcelona Parc Güell幻景巴塞隆納」，西班牙超現實天才藝術家Miguel Vallinas的「House of Card Soup紙牌屋湯」、「Summer and Beach Soup沙堡湯」等。

Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊午間饗宴套餐3,280元+10%，經典短菜單套餐2,980元+10%，晚間主廚套餐4,680元+10%。相關資訊可洽：02-2500-6770。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

位於1樓大廳的「Audrey奧黛麗」。圖／慕舍酒店提供
位於1樓大廳的「Audrey奧黛麗」。圖／慕舍酒店提供
酒店1樓可見傳奇女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）迷人的身影。圖／慕舍酒店提供
酒店1樓可見傳奇女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）迷人的身影。圖／慕舍酒店提供
酒店每個樓層以不同國家為代表，搭配當地藝術家作品。圖／慕舍酒店提供
酒店每個樓層以不同國家為代表，搭配當地藝術家作品。圖／慕舍酒店提供
酒店推出「藝饗之旅」住房專案，入住頂級天際別墅，房內精選國際知名攝影藝術家Florian Muller的作品。圖／慕舍酒店提供
酒店推出「藝饗之旅」住房專案，入住頂級天際別墅，房內精選國際知名攝影藝術家Florian Muller的作品。圖／慕舍酒店提供

酒店 米其林 餐廳 藝術作品 HOTEL 住宿

延伸閱讀

洪曉蕾病危插管！王世均赴西班牙13天急救難 吳淡如大讚「最佳前夫」

政院修法通過營區禁止測錄攝影 危害國安者恐遭罰5千萬

性騷擾後就這樣算了？西班牙女足徵召令強迫歸隊，以「保護」之名排擠受害者

廣藝基金會《卡門》公益觀展 推動學生與西班牙國家舞團交流

相關新聞

2024春夏時裝周GUCCI重返簡約 茱莉亞羅勃茲成大秀VIP

GUCCI於昨日台灣時間晚上9點於米蘭時裝周發表了2024春夏女裝秀。由於這是新任創意總監Sabato De Sarno...

米其林星廚Olivier來台展店 法餐每道158元起

米其林星級名廚奧利維耶 埃爾澤(Olivier Elzer)正式領軍進駐台北W飯店10樓，開啟現代法式餐廳「Season...

奧黛麗赫本大廳相迎！MVSA X YellowKorner飯店變藝廊

一入大門，奧黛麗赫本以精彩的疊影燦笑相迎，按下電梯等待時刻，抬頭迎來了瑪麗蓮夢露清晰又模糊的身影。這場與謬思女神們的相遇...

連假戴柚子帽到萬波 免費喝茶！加碼麗雅烏龍4杯100元

萬波島嶼紅茶今（9/23）起至10/10雙十連假結束，連續18天推出「大杯麗雅烏龍」4杯100元的優惠活動，此活動僅限門...

高空泳池中秋賞月 承億酒店池畔餐廳首推中秋連假吃到飽

秋節將近，蟬聯「台灣最美飯店冠軍四連霸」的嘉義市承億集團，攜手旗下多家餐廳備戰秋節連假餐飲熱潮；高雄首推承億酒店高空透明...

全球唯一！「歐肯14年豐馥紫雪莉」10月獨獻台灣

全球烈酒領導商Beam Suntory旗下歐肯（AUCHENTOSHAN）單一麥芽蘇格蘭威士忌，今年歡慶200周年，為展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦