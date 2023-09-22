伴長輩歡慶重陽 新光人壽慈善基金會彩繪「幸福臉譜」

長期關懷銀髮樂齡的新光人壽慈善基金會，成立40周年之際，昨於台北信義老人暨日間照顧服務中心舉辦「台灣幸福臉譜」自畫像活動，用創意與長者們一同慶祝生日，也預祝大家有一個健康快樂的重陽佳節。

新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈、新活藝術社會企業執行長康思云、紅心字會秘書長李顯文、活動「敬老大使」藝人孫睿、陳俋塵以及20位新光人壽慈善基金會樂活志工社的志工夥伴，共同陪伴在場的長者們，透過藝術彩繪的方式，畫出幸福的臉譜。

吳欣盈曾在2003年受美國洛克菲勒基金會推薦，與美國創意老化先驅、前美國總統柯林頓的銀髮顧問Susan Perlstein女士接洽，並於兩年後將「傳承藝術」方案正式引進台灣。

新光人壽慈善基金會指出，多年來藉由創意樂齡形式，逐漸顛覆社會大眾對老的刻板印象，讓「創意老化」變成社會運動。2010年「傳承藝術」專案轉型為「新活藝術服務有限公司」，為全台第一間以創意老化為服務核心的社會企業，並於2018年入選新加坡「亞洲社會企業挑戰賽」評比之亞洲百大社企，至今已運用藝術陪伴超過6萬人次的台灣年長者與家庭，讓長者在藝術創作中找到自信，重新與社會連結。

活動中，長者們透過藝術活動提升正向互動，並從創意、創新角度重新看待和認識自己。喜歡梅花的純謐奶奶，一邊畫一邊哼唱起「梅花」。奶奶說，聽到兒子女兒的聲音，就覺得幸福；吃到好吃的月餅，就笑出聲來，看到美麗的花，也好開心。美如阿姨則是特別喜歡早晨的日出及落地窗外的山景，配上咖啡就是幸福的一天。

吳欣盈說，俗話說「人生要有麵包，更要有玫瑰香」，「玫瑰香」正是我們運用藝術，搭起人與人之間溝通的橋樑，在台灣即將邁入超高齡社會之際，新光人壽慈善基金會將持續致力於提升長者的心理健康及生活品質，打造並推廣高齡友善的服務與環境。