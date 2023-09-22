超越金牌！老爺牛肉麵冷凍調理包上市 限時買五送一

星級飯店出品的牛肉麵調理包再加一。台北老爺大酒店在中秋前夕推出冷凍牛肉麵禮盒，首波主打紅燒及清燉兩種口味，除在飯店及官網銷售，也同步於老爺酒店集團旗下各飯店販售，此外，目前獨家與微風超市合作，搶攻頂級冷凍牛肉麵零售市場。老爺酒店集團執行長沈方正笑說，老爺的牛肉麵「是被生意耽誤的冠軍」，也有人問他，很多人都推了，為什麼現在才推出？「就是必有其內容，是真本事」。

推出冷凍調理包的原油，來自去年台北老爺主廚林繼正率隊參加台北國際牛肉麵大賞比賽，榮獲紅燒牛肉麵金牌獎，得獎後，即在飯店內推出「月見紅燒牛肉麵」，不僅大受好評，還有不少食客愛上湯頭，頻頻詢問可以在湯裡「加飯」嗎？或者是否可買冷凍包外帶？經過一年的時間測試，主廚終於破解各種冷凍包的眉角，新品順利上市。新品價每盒380元，9月底前至台北老爺館內購買可享買五送一優惠。

台北老爺大酒店主廚林繼正表示，會想要參賽，主要是懷念小時候阿公常帶他去眷村吃的牛肉麵，記憶中的是單純牛肉味，蔬果熬出來的鮮美湯頭，自己既是廚師，當然要把回憶傳承下去。

他也提及，經過一年的時間研發，主要嘗試讓肉質復熱後不軟爛，還要還原現煮的香氣，秘訣是用更大量的大骨及蔬果熬出濃郁高湯，他也透露，金牌牛肉麵除了參賽的牛腱與牛腩，還加入第三種牛筋部位，並選用蝴蝶麵，讓麵體更易吸飽湯汁，也更豐富有味。

另一款「清燉牛肉麵」，湯頭清澈鮮甜，主廚以進口牛腱及牛腩為主角，取用牛骨及雞骨熬煮多時的高湯為底，加入大量新鮮蔬果以及八角、甘草、月桂葉、花椒等數十種辛香料，搭配滑順的北方拉麵，香滑鮮美。另外可依個人喜好加入辣椒、蔥花或蔬菜，營養與風味同步加分。

主廚也現場示範5分鐘上桌的烹煮方式，牛肉湯包及麵條完全解凍後，先將麵條放入滾水中，加熱30秒即可撈起備用，煮麵的同時也可煮青菜，另一邊可倒出牛肉湯包，放入電鍋蒸10分鐘、或以微波爐轉至中微波2分鐘、或另一只鍋加熱，再將加熱後的麵條放入牛肉湯中即可。