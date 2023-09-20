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信義區超夢幻打卡點+1！跟著磨砂女王SABON放鬆身心靈

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
SABON被稱為磨砂女王，為生活帶來儀式感。圖／SABON提供
SABON被稱為磨砂女王，為生活帶來儀式感。圖／SABON提供

信義區又出現充滿夢幻少女風的打卡新景點了！被稱為磨砂女王的SABON，特別在新光三越信義新天地A11的1F南大門打造出「磨法快閃店」，結合保養與藝術的粉紅沐浴時刻打卡點，加上花卉與粉嫩色系，滿滿的儀式感，讓所有人不緊能夠拍照打卡，還能親自體驗。

SABON在快閃店中，特別打造出4大體驗，先從認識品牌起源開始，最知名的磨砂膏系列，是所有人的最愛；接著探索SABON之香，10種經典獨特香氣一字排開，還有著各種香調的專業分析；然後到標誌性的幸運水井，由專人帶領體驗磨砂膏洗手的儀式感，給肌膚細緻滋養的呵護；最後的粉紅泡泡浴缸，搭配SABON最夢幻的浪漫花園造景，拍照更是絕美。

創立自1997年的SABON，採用地中海獨有的死海礦鹽、死海礦泥、死海原生植物，揉合植物油如橄欖油、乳油木果油與精萃，給肌膚溫和完整的保護，更強調個人的生活儀式感，延伸出出明星三部曲「清潔、磨砂、修護」，在家就你體驗生活的美好。

即日起至9月28日，在快閃店購買三部曲入門組，可享磨法獨家價2,180元，買磨砂三天后組特價2,880元。

在SABON磨法快閃店中，超夢幻浴缸超好拍。圖／SABON提供
在SABON磨法快閃店中，超夢幻浴缸超好拍。圖／SABON提供
在SABON磨法快閃店中，呈現出完美的夢幻少女感。圖／SABON提供
在SABON磨法快閃店中，呈現出完美的夢幻少女感。圖／SABON提供
在SABON磨法快閃店，可以親自以手試用磨砂膏。圖／SABON提供
在SABON磨法快閃店，可以親自以手試用磨砂膏。圖／SABON提供

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