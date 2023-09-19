迪士尼、寶可夢、小小兵大集合！三星推全新Galaxy配件　盡顯個人獨特風格

隨身攜帶的手機和行動裝置，就是要能展現個人獨特品味，三星電子宣布全新Galaxy配件登場，包括豐富多樣的「Samsung Eco-Friends」系列，採用回收材料製成，台灣三星此次共引進30款全新配件產品，豐富多彩的角色與設計元素，供消費者盡情妝點獨一無二的專屬裝置。Samsung Galaxy Z Fold5、Z Flip5 Eco-Friends聯名保護殼建議售價1,290元起；Samsung Galaxy Z Flip5主題式感應保護殼建議售價1,590元、聯名主題感應卡建議售價490元；Samsung Galaxy Buds造型保護殼建議售價990元起，預計9月下旬起陸續於三星智慧館、三星商城開賣。

Samsung Eco-Friends系列保護殼與錶帶等配件採用40%以上的消費後材料（PCM），由三星未來世代實驗室（Future Generation Lab）操刀設計，該實驗室成員由20多歲的全球青年組成，體現了年輕一代的價值與品味。未來世代實驗室亦透過三星行動配件合作計劃（SMAPP）協助夥伴擴大銷售通路。

新款Galaxy配件產品與多個風靡全球的角色與設計聯名，網羅Smiley、Keith Haring、迪士尼、皮克斯、小小兵、寶可夢與Kakao Friends等作品，亦包括知名韓國流行藝術家的設計。其中，

透過最新4款Galaxy Z Fold5、Z Flip5 Eco-Friends Keith Haring聯名保護殼，掃描隨附的QR Code即可下載封面螢幕主題及桌面螢幕（主題使用效期至2025年12月31日）；而Samsung Galaxy Z Flip5主題式感應保護殼，摺疊手機用戶可藉由NFC技術，為外殼和封面螢幕打造一致風格，全方位秀出自我風采。

與Samsung Galaxy Z Flip5同步亮相的透明主題式感應保護殼，只需將卡片插入保護殼中即可自動播放相應的螢幕主題，造就煥然一新的體驗。隨著更多聯名主題感應卡上市，今後只需更換主題感應卡，即可輕鬆依個人心情、喜好自訂不同封面螢幕主題。