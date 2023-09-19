快訊

不只有獨特定向破片彈頭 天弓三型飛彈連黑橘塗裝都講究

安謀美國上市 謝金河：孫正義又找到人生新目標

規模6.8強震無感被國家警報嚇壞 氣象署：太遠 精準度下降

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iOS 17正式推出 這6大超好用新功能快更新嚐鮮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
只要將iPhone靠近別人的iPhone或Apple Watch，即可輕鬆與剛認識的新朋友交換聯絡資訊。圖／蘋果提供
只要將iPhone靠近別人的iPhone或Apple Watch，即可輕鬆與剛認識的新朋友交換聯絡資訊。圖／蘋果提供

iOS 17今日透過免額外付費的軟體更新提供，推出「聯絡人海報」、全新貼圖體驗、Live Voicemail 等功能，從而升級通訊體驗。圖／蘋果提供
iOS 17今日透過免額外付費的軟體更新提供，推出「聯絡人海報」、全新貼圖體驗、Live Voicemail 等功能，從而升級通訊體驗。圖／蘋果提供
iOS 17今日正式推出，這次推出多個有趣又實用了新功能，包括展現個人風格的「聯絡人海報」、秒交換聯絡資訊的「NameDrop」、可以DIY發揮創意的「照片貼圖」，還有連充電都隨時待命的「待機模式」等，手上擁有iPhone Xs與後續機型的用戶快大膽按下更新！

讓新朋友留下深刻印象的「聯絡人海報」

透過「聯絡人海報」可自訂你在他人裝置上的電話、FaceTime、訊息和AirDrop上展示出來的樣貌。記者黃筱晴／攝影
透過「聯絡人海報」可自訂你在他人裝置上的電話、FaceTime、訊息和AirDrop上展示出來的樣貌。記者黃筱晴／攝影

更新後打開聯絡人，就可以自行設定具有個人風格的滿版聯絡人海報，可使用現有照片、Memoji來製作，也可以調整濾鏡效果、背景顏色、字型字體顏色等，自訂你在他人裝置上通話來電、FaceTime、訊息和AirDrop上展示出來的樣貌。

用「NameDrop」秒交換聯絡資訊

蘋果系統獨有、超級好用的AirDrop功能竟然可以再進化！聯絡人海報搭配更新後的「NameDrop」功能，只要將自己的iPhone與其他人的iPhone頂端或Apple Watch互相靠近約2～3公分距離，即可交換「聯絡人海報」等聯絡資訊。好友之間也可以透過這方式分享各種檔案內容、「同播共享」串流音樂或影音。若你正在用AirDrop傳送內容，卻需要離開傳送地，之後也會繼續透過網路傳送而不致中斷。

FaceTime功能再進化

現在進行FaceTime通話時，可以透過簡單的手勢啟動，隨時送上愛心、氣球、煙火、雷射光束等「反應」與對方互動。若是不巧對方沒有接到的FaceTime，也可以用影片或音訊留言給對方，用戶也可以隨時查看所有的音訊、視訊留言，喜歡的內容還能儲存到照片中留存。另外，FaceTime現在也可以透過Apple TV 4K「接力」繼續在iPhone上的通話，只要透過「接續互通相機」在iPhone上開啟FaceTime通話，隨後以接力功能轉移 Apple TV上，或者直接從Apple TV開始FaceTime通話。透過「人物居中」功能，使用者就算在房間內四處移動，仍能讓自己完美地保持在畫面中央。

照片貼圖功能太好玩

訊息功能大進化，把喜歡的照片變成貼圖來使用太好玩。記者黃筱晴／攝影
訊息功能大進化，把喜歡的照片變成貼圖來使用太好玩。記者黃筱晴／攝影

iOS 17的訊息功能也大幅更新，搜尋過濾功能更好用，輸入關鍵字可以更清楚篩選出不同討論串中的內容，也可以增加搜尋條件，更快過濾出想要尋找的特定內容進行回覆。對話框旁邊的「＋」按下去，功能一字排開更方便選擇要分享的內容，其中貼圖功能新增可以把自己的照片變貼紙的創意用法，選擇照片後iPhone會自動辨識主體進行去背，還可為貼紙加上特效，可用在對話中當貼圖使用，也可以長按貼紙任意拉動到對話中表達心情，熱愛用梗圖的用戶一定會覺得超級好玩。很忙碌或是人在戶外不方便聆聽語音訊息內容的時候，新的語音訊息轉錄功能會自動將語音訊息內容轉錄成文字，有空播放時還可以調整播放速度，有夠貼心。

「平安通報」功能真安心

「平安通報」可輕鬆地讓你的家人或朋友得知你已抵達目的地。記者黃筱晴／攝影
「平安通報」可輕鬆地讓你的家人或朋友得知你已抵達目的地。記者黃筱晴／攝影

訊息中還新增了「平安通報」功能，可設定目的地，在抵達目的地時自動依照定位通知指定的家人或朋友，若你有超過15分鐘並未朝向目的地前進，或你設定的時段已過，卻並未確認安全，「平安通報」將詢問你是否一切安好。若你未回應，此功能將自動與你的親友分享你目前的位置、電池電量、行動電話服務狀態等資訊，幫助對方判定是否需要採取其他行動。

「待機模式」讓iPhone變身智慧顯示器

只要在iPhone充電時將其橫向放置，即可享有新的「待機模式」全螢幕體驗。記者黃筱晴／攝影
只要在iPhone充電時將其橫向放置，即可享有新的「待機模式」全螢幕體驗。記者黃筱晴／攝影

只要在iPhone充電時將其橫向放置，即可享有新的全螢幕體驗，無論在床頭櫃、廚房工作台或書桌上，即使隔著一段距離，仍可一覽各項實用資訊。預設3種畫面模式，時鐘、照片、小工具，使用者還可以個人化調整想要顯示的內容，照片模式會自動選擇適合橫放的照片來輪播，使用者也能手動挑選想要播放的指定相簿。在待機模式下也支援即時動態、Siri、來電顯示和設計更大的通知，讓用戶不用一直滑開手機看通知。使用MagSafe充電器時，「待機模式」也會記住使用者對於該MagSafe充電架偏好的顯示方式。

如果預計前往網路不佳的地區，蘋果地圖現在提供預先下載離線地圖功能，無論開車、騎乘自行車、步行或搭乘大眾交通工具，都能取得路線指引。記者黃筱晴／攝影
如果預計前往網路不佳的地區，蘋果地圖現在提供預先下載離線地圖功能，無論開車、騎乘自行車、步行或搭乘大眾交通工具，都能取得路線指引。記者黃筱晴／攝影
「健康」App現在提供新的心理健康功能，其中包括讓使用者得以輸入他們的每日心情和特定時刻情緒的功能。而「敏感性內容警告」則是一項全新隱私功能，可協助成人使用者避免看到令人不快的裸露圖片或影片。圖／蘋果提供
「健康」App現在提供新的心理健康功能，其中包括讓使用者得以輸入他們的每日心情和特定時刻情緒的功能。而「敏感性內容警告」則是一項全新隱私功能，可協助成人使用者避免看到令人不快的裸露圖片或影片。圖／蘋果提供
許多現代人面臨的心理健康問題，蘋果的「健康」功能也幫你照顧到。記者黃筱晴／攝影
許多現代人面臨的心理健康問題，蘋果的「健康」功能也幫你照顧到。記者黃筱晴／攝影

貼圖 使用者 iOS 蘋果 iPhone

延伸閱讀

蘋果 Type-C 引爆 GaN 快充買氣 偉詮電接單看旺到年底

台灣大iPhone 15網路預購量 較去年增七成

梅根也有貼 「減壓貼紙」宣稱能抗焦慮

匯4千買iPhone二手機只收到保護貼 賣家判罰15萬元

相關新聞

iOS 17正式推出 這6大超好用新功能快更新嚐鮮

iOS 17今日正式推出，這次推出多個有趣又實用了新功能，包括展現個人風格的「聯絡人海報」、秒交換聯絡資訊的「NameD...

SUNMI宣美曬新鞋兼放送大長腿 網：很難把注意力集中在鞋上

這廣告又甜又辣！有著「小髒鞋」暱稱的義大利鞋履品牌Golden Goose近期推出全新Marathon休閒鞋，同樣找來品牌大使SUNMI宣美來詮釋。於是可見到形象廣告中，身穿休閒短上衣搭配幾乎讓下半身失蹤的超短褲，秀出細長腿演繹新鞋，讓網友看了也直呼「很難把注意力集中在鞋上」。

廣藝基金會《卡門》公益觀展 推動學生與西班牙國家舞團交流

廣藝基金會與聯合數位文創攜手推進國內芭蕾舞蹈學子國際化，邀請西班牙國家舞團藝術總監瓦昆・德魯茲（Joaquín De Luz），為學子導聆由該舞團來台演出的芭蕾舞鉅作《卡門》並觀演。

DAMIANI集團總裁專訪：亞洲女性都霸氣自己買珠寶！

象徵「義大利精湛工藝」的珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），在2022年疫情期間正式於台灣設立集團子公司，並於連續在麗晶...

音樂餐廳「艾迪亞」傳奇搬上舞台 神秘美聲天后助陣

10月6日於台北城市舞台登場的《艾迪亞曾經在此》劇場音樂會，昨公布神秘嘉賓。有美聲天后之稱的齊豫，將登上舞台與吳楚楚、王...

走跳世界／秋日楓紅 走讀伊豆半島

日本的「伊豆半島」以獨特的魅力，活躍於川端康成、三島由紀夫等文學巨擘的作品之中，另外「富士山」更是許多日本藝術作品的靈感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦