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現省171元！拿坡里「戰斧雞腿」享6折　限時24天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
頂呱呱推出「秋嗨嗨烤腿雙人餐」。圖／頂呱呱提供
頂呱呱推出「秋嗨嗨烤腿雙人餐」。圖／頂呱呱提供

喜歡吃雞嗎？拿坡里炸雞店自即日起推出「戰斧雞腿」優惠，特價2隻139元、4隻269元，最高現省171元。頂呱呱則是針對中秋推出「秋嗨嗨烤腿雙人餐」、「爽嗨嗨辣味獨享餐」，最高現省145元，還有機會抽中掃地機器人、Switch等獎項。

拿坡里所推出的「戰斧炸雞」，標榜使用連腿排的大雞腿，裹上義式炸雞粉後現點現炸，帶來鮮嫩多汁的微辣滋味。即日起至10月11日期間，2隻戰斧雞腿原價220元，特價139元；4隻戰斧雞腿原價440元，特價269元。另外會員憑三商i美食卡優惠券的點數兌換優惠券，可享「戰斧雞腿買1送1」，原價220元，特價110元。

頂呱呱自即日起至10月1日期間，推出中秋限定組合。「秋嗨嗨烤腿雙人餐」包含無敵烤腿x1、原味炸雞x1、原味雞腿x1、呱呱包x1、地瓜薯條x1、35元飲品x2，原價444元，特價299元。「爽嗨嗨辣味獨享餐」包含辣味炸雞x2、雞脖子x1、原味雞腿x1、35元飲品x1，原價253元，特價189元。會員購買中秋套餐即可參加抽獎，有機會獲得roborock S5 Max掃地機器人、Nintendo Switch（OLED款式）薩爾達傳說王國之淚版主機等贈禮。

9月22日至9月24日期間，會員購買超值套餐或中秋限定套餐，加價10元可獲得「原味雞腿或辣味雞翅」；紅茶雪泥或35元飲品可享買1送1。9月29日至10月1日，購買超值套餐或中秋限定組合，贈雞脖子1份；購買派對組合餐，送雞脖子2份。

拿坡里推出「戰斧炸雞」優惠，2隻特價139元，4隻特價269元。圖／拿坡里提供
拿坡里推出「戰斧炸雞」優惠，2隻特價139元，4隻特價269元。圖／拿坡里提供

雞腿 中秋 套餐

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