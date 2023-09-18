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取貨時間限30分鐘！肯德基「7吋大蛋撻」55間分店開賣
繼於今年4月推出「7吋原味大蛋撻」後，肯德基將再於中秋節推出「7吋原味大蛋撻」，共計於全台55間門市限時供應。另外凡購買蛋撻禮盒，就可獲得刮刮卡，有機會免費品嚐7吋原味大蛋撻，同時「蛋撻熟客卡」也重新回歸市場。
肯德基所推出的「7吋原味大蛋撻」，標榜使用163層撻殼外皮，搭配上奶香內餡，將經典蛋撻風味放大，限時於9月19日至9月29日期間，於肯德基官網線上開放預訂，並限於9月28日至9月30日每日晚間22:00～22:30提領，每個329元，僅於55間指定門市販售。
9月19日至10月2日期間，肯德基也推出中秋限定活動。凡購買經典原味蛋撻禮盒，不論單點或是桶餐加購，就可獲得刮刮卡1張，有機會獲得原味蛋撻禮盒、蛋撻熟客券等禮品。另外10月2日前，肯德基也再度推出「蛋撻熟客卡」，每張660元，可供兌換3盒原味蛋撻禮盒。買1張就送1顆原味蛋撻兌換券；買3張則贈送6顆原味蛋撻兌換券。
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