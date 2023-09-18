首度來台客座！香港大班樓 X le beaujour 只有1晚

港台名廚惺惺相惜！就在中秋節過後，國內將迎來6位港台名廚雙雙聯乘饗宴。由來自香港的「Neighborhood」主廚黎子安（David Lai）、「大班樓」創辦人葉一南（Danny Yip）、「VEA」主廚鄭永麒（Vicky Cheng），與台灣的「MUME」創辦人林泉（Richie Lin）、「le beaujour芃卓」廚藝總監陳嵐舒、「JL Studio」主廚林恬耀（Jimmy Lim），6位因疫情而闊別多時的名廚好友，兩兩配對形成3組四手聯彈，自9月30日起至10月2日連續3個晚上，為所有饕客呈現一系列無與倫比的五感盛宴。

其中今年8月甫獲《臺灣米其林指南2023》新入選餐廳肯定的「le beaujour芃卓」，將與首度來到台灣客座、擁有「亞洲第一中菜」美譽、2021年登頂「亞洲50大餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」之首的「大班樓」，於10月1日晚間攜手展演。由「大班樓」創辦人葉一南，與「le beaujour芃卓」廚藝總監陳嵐舒、執行主廚江丕禮，匯聚港法元素，再度打破框架，攜手展現Fine Dining精彩與旺盛的創作與生命力。

來自香港的「大班樓」向來以返樸歸真的姿態，用量身訂製的自家不同的「汁」和「油」來點睛，讓粵菜鮮上加鮮，層次豐富，完整而不經矯飾的中餐樣貌，得到西方視角的肯定。創辦人葉一南曾說：「創新必須以傳統為框架，每一道菜都讓你感覺是經典，之前卻未曾見過，即便如此也不覺得陌生，我一直很講求這樣的情感連結。」

位於台北的「le beaujour芃卓」創意卓越，擅長以當代手法融入故事情感與食材原味。不同於一般聯手餐會常見的各自主理方式，這次「大班樓」的靈魂人物葉一南與「le beaujour芃卓」廚藝總監陳嵐舒，共同精心設計每一道菜餚，融合法式的精緻優雅與粵式的精妙神髓，同時挑戰融入台灣在地特色食材，由執行主廚江丕禮，共同演繹出精緻的料理。

「le beaujourX大班樓四手饗宴」將於金秋10月的第1天、10月1日（週日）晚間6點展開，每位12,800元+10%，8杯餐酒搭配每位5,280元+10%，限量席次將於9月22日（週五）上午11點開放預訂，訂位專線0928-728-218。 香港「大班樓」創辦人葉一南。圖／le beaujour 芃卓提供。

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